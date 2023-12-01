Врач Нальгиев назвал инъекционную ринопластику одной из опаснейших процедур

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Пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины Магомед Нальгиев заявил, что одной из самых опасных пластических операций является инъекционная ринопластика, которая может привести к серьёзным осложнениям.
«Инъекционная ринопластика предполагает введение пациенту в нос филлеров, липолитиков и, в некоторых случаях, гормональных препаратов, разрушающих хрящевую ткань. Процедура направлена на коррекцию формы носа. Но она считается опасной, так как филлер может попасть в сосудистое русло, что грозит серьёзными осложнениями. В частности, тромбированием глазных и головных сосудов и, как следствие, слепотой и инсультами», — объяснил в беседе с Газета.ру Нальгиев.Поэтому, считает эксперт, нормальной альтернативой такой операции может стать хирургическая ринопластика.
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