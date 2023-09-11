Врач-нарколог Холдин рассказал, почему нельзя покупать ребёнку детское шампанское

Специалисты рекомендуют прививать правильные привычки и здоровое отношение к трезвости как норме жизни детям с раннего возраста.

«Главный воспитатель в жизни ребенка — его семья, поэтому пример ему должны подавать, в первую очередь, родители. Не устраивайте при ребенке бурных застолий с алкоголем, а лучше покажите, что любые семейные события в жизни можно и нужно отмечать без спиртного!», — рассказал психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.





Ежегодно 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости, сообщаетпресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Необходимо исключить распитие детского шампанского на праздниках для того, чтобы в в будущем, такая игра не пришла в норму для ребёнка и в его стакане не оказался настоящий алкоголь.

Родителям нужно помочь ребёнку в поиске хобби, занятия по душе, творчества или спорта. По статистике, интересная жизнь ребёнка увлекает его больше, чем встречи с компаниями, где выпивают алкоголь.

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