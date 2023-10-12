Врач назвал главные симптомы трудновыявляемого вида рака груди

Фото: istock /spukkato
Хирург, онколог-маммолог Виктор Федосейкин в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказал россиянкам о первых симптомах трудновыявляемого на начальных стадиях онкологии груди.
Врач объяснил, что редкие боли в груди могут быть связаны со скорым началом менструации, маститом, мастопатией, болезнями позвоночника, травмами, а также некачественными или неподходящим нижним бельем. Но изредка это может свидетельствовать об онкологии молочных желез.
Врач объяснил, что действительно тревожными признаками являются выделения из сосков жидкости желто-оранжевого или кровянистого цвета, изменение формы груди, изменения внешнего вида сосков, изменения кожи груди, а также возникновение сыпи или покраснений.
Федосейкин также напомнил, что женщинам от 18 до 80 лет необходимо проходить осмотр у маммолога каждый год.
Читайте также:
Врач Алентов рассказал о причинах возникновения артритов
Подмосковный нарколог Холдин предостерёг от попыток согреться глинтвейном
Не сиди на холодном, отморозишь придатки: Гинеколог развеяла главный женский миф
«Большинство уплотнений в молочной железе доброкачественные. Чаще всего это мастопатия, липома (скопление жировых клеток), киста, фиброаденома (доброкачественная опухоль в виде плотной и безболезненной подвижной горошины», — успокоил врач.
Федосейкин также напомнил, что женщинам от 18 до 80 лет необходимо проходить осмотр у маммолога каждый год.
Читайте также:
Врач Алентов рассказал о причинах возникновения артритов
Подмосковный нарколог Холдин предостерёг от попыток согреться глинтвейном
Алина Юрчак