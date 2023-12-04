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Врач назвал продукты для снижения давления

Врач Алендеев назвал продукты, которые помогают нормализировать давление
04 декабря 2023, 14:52
Фото: istock / Detry26

Фото: istock / Detry26

Врач Сергей Алендеев назвал продукты, помогающие нормализовать артериальное давление. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Царьград».

Специалист заявил, что включение в рацион бананов, кураги и изюма способно снижать кровяное давление. Также в этом может помочь картофель, фасоль и цитрусовые.

«Однако давайте сразу оговоримся. Если у вас есть серьезные проблемы с давлением, справиться с ними только диетой не получится. Для нормализации давления есть эффективные препараты, поэтому выберите свою терапию вместе с врачом — не рискуйте!» — предупредил Алендеев.

Ранее врач-пульмонолог Евгений Попов рассказал, как справиться с затяжным кашлем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#картофель
#продукты
#врач
#препараты
#здоровье
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Терапевт Лапа назвала самую частую болезнь россиян зимой
Терапевт Лапа: Россияне зимой часто страдают от аллергии
04 декабря 2023, 15:03

Фото: istockphoto.com/Biserka Stojanovic

Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что россияне зимой чаще всего страдают аллергическими реакциями.
«Неосновной болезнью, накладывающейся на аллергию, является грипп. Также приходят коронавирус и простуды, такие как ангины и ОРВИ, например. Герпетические атаки при простудах идут. Ещё есть вирус Зостера, по-простому ветрянка», — добавила в беседе с RT Лапа.

При этом, она отметила, что в этом сезоне довольно активным оказался коклюш. В связи с этим, она напомнила о ревакцинации от болезни.

Ранее врач общей практики Сергей Алендеев сообщал, что снизить высокое давление можно и без лекарств. В этом могут помочь такие продукты, как бананы, курага, изюм.

«Выделяют также картофель, фасоль и цитрусовые. Но сразу оговоримся: если у вас есть серьёзные проблемы с давлением, справиться с ними только диетой не получится. Для нормализации давления есть эффективные препараты, поэтому выберите свою терапию вместе с врачом — не рискуйте», —прокомментировал в беседе с «Царьградом» врач.

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#грипп
#продукты
#врач
#орви
#корона болезни
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Врач Филёва предупредила об опасности обогревателя для здоровья
04 декабря 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/stefanamer

Врач Александра Филёва заявила, что обогреватели могут быть опасны для здоровья.
По её словам, при длительном вдыхании сухого воздуха, который возникает благодаря работе обогревателя, начинают пересыхать слизистые оболочки носа, иммунитет снижается, болезнетворные микроорганизмы минуют защитный барьер, вызывая инфекции. Кроме этого, постоянное вдыхание сухого воздуха приводит к обострению хронических заболеваний дыхательных путей, таких как бронхиальная астма, ларингит, фарингит и т. д.

«Также могут начаться проблемы с глазами. Появляется покраснение, возникает ощущение инородного тела в глазу, боль и резь при моргании, корочки и «слипшиеся глаза» по утрам. Сильнее всего сушат воздух тепловентиляторы. К тому же они сильно шумят при работе, что может негативно повлиять на эмоциональное состояние и вызвать нарушения сна. Также существенно снижают влажность воздуха и масляные радиаторы», — прокомментировала в беседе с RT Филёва.

Для того, чтобы решить проблему сухого воздуха в помещении, специалист рекомендовала регулярно проветривать комнаты, использовать увлажнители или бризеры.

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#врач
#воздух
#иммунитет
#техника
#тепло
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4,6 миллиона подмосковных жителей сделали прививку от гриппа
04 декабря 2023, 10:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Свыше 4,6 млн жителей Московской области сделали прививку от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Подмосковье завершилась кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой бесплатно сделать прививку от гриппа могли все желающие.

«Ежегодно с сентября по декабрь мы проводим прививочную кампанию против гриппа. Именно вакцинация является самым надежным способом защиты от этого заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет. В этом году прививку от гриппа сделали более 4,6 млн жителей региона, в том числе свыше 1 млн детей. План по вакцинации выполнен на 100%», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.  

Стоит отметить, что прививочная кампания проводилась с сентября по декабрь. Кроме этого, в этом году вакцинироваться от гриппа жители могли в поликлиниках, а также мобильных комплексах.

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#иммунитет
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Гинеколог стерилизовал женщину после родов без её ведома
04 декабря 2023, 09:10

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Великобритании гинеколог стерилизовал родившую женщину без её ведома.
В Северной Ирландии гинеколог сделал признание, что стерилизовал пациентку без медицинской необходимости. 
BBC News пишет, что гинеколог Дэвид Сим проводил экстренное кесарево сечение в сентябре 2021 года. Когда ребёнок родился, он без разрешения роженицы и медпоказаний перевязал женщине маточные трубы. Данная манипуляция необратима. После неё забеременеть невозможно. 

На заседание Трибунала практикующих врачей (MPTS) Сим признался, что в стерилизации не было необходимости. Он согласился с тем, что его действия нарушили репродуктивные права женщины.

С 2006 года пациентка беременела 11 раз. Женщина неоднократно обращалась к гинекологу за помощью. Они два раза  обсуждали возможную стерилизацию, но в итоге пострадавшая не давала согласия. 

В начале 2023 года Сим ушёл на пенсию и отказался от врачебной лицензии.

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#роды
#дети
#врачи
#здоровье
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Мужчин предупредили об опасности отказа от мастурбации для здоровья
Андролог Миссик: Отказ от мастурбации может вредить мужскому здоровью
04 декабря 2023, 08:18

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

Андролог Алексис Миссик предупредила мужчин, что отказ от мастурбации может плохо повлиять на мужское репродуктивное здоровье. Об этом пишет Daily Star.

Миссик заявил, что несмотря на распространено мнение,  решение не получать сексуальную разрядку не влияет на концентрацию и не повышает сексуальное желание.

«Самоудовлетворение положительно влияет на уровень тестостерона. Мастурбируя, человек может отложить эякуляцию в последующем акте, как будто он тренирует выносливость», — рассказала эксперт.
Помимо этого, самоудовлетворение  может позитивно  влиять на ментальное здоровье. С помощью мастурбации можно уменьшить ряд психологических проблем. К примеру, переживания из-за своих сексуальных качеств, низкая самооценка может увеличивать вероятность эректильной дисфункции.

Ранее психолог-сексолог Юлия Варра назвала три проблемы, на которые пары чаще всего жалуются на приемах у специалистов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#здоровье
#мнение
#человек
#секс
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Врач-пульмонолог Попов рассказал, как справиться с затяжным кашлем
03 декабря 2023, 18:04

Фото: iStock/Koldunov

В этом сезоне многие жалуются на то, что после перенесенного ОРВИ долгое время не получается избавиться от кашля.
«Российской газете» врач-пульмонолог НМИЦ фтизиопульмнологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Евгений Попов объяснил, как справиться с этой проблемой. 

Кашель является защитной функцией организма на попадание в дыхательные пути инородных агентов. Он делится на малопродуктивный (сухой) или с продукцией мокроты (влажный). Если до простуды человек был практически здоров, то сухой кашель будет продолжаться первые 2-3 дня болезни. После чего начнёт выделяться мокрота. Кашель станет влажным. Так дыхательные пути очищаются от слизи и патогенной флоры.

Для разных видов кашля применяют различные лекарств. Назначать их должен врач. К вспомогательным средствам относится обильное теплое питье, стимулирующее выработку мокроты. Необходимо увлажнять воздух в комнате. 

Также кашель может быть неочевидным симптомом сильного стресса. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская, пишет RT. При сильном потрясении организм сигнализирует о помощи из-за выработки гормонов стресса. У человека может повыситься пульс, подняться давление, возникнуть спазм гладкой мускулатуры.

Из-за нервов может появиться сильная боль в животе. Из-за повышенной выработки кортизола, адреналина и других стрессовых гормонов могут появиться зуд, высыпания, шелушение или акне.

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#здоровье
#новости
#зима
#врачи
#медицина
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Вирусолог Ларичев допускает появление китайского вируса-мутанта в РФ
03 декабря 2023, 16:36

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Вирусолог Виктор Ларичев допускает вероятность распространения китайского вируса-мутанта в РФ, но врач призывает не бояться его.
Об этом вирусолог рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». С его слов, отечественные специалисты пока не могут точно сказать, какое это заболевание: вирусное или бактериальное. При этом бояться его не стоит, потому что нет данных о высокой летальности.

«Переболеем — и все пройдет», —сказал Виктор Ларичев.
По словам заведующего отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, паниковать не нужно.  Он объяснил, что китайские исследователи ничего нового пока не обнаружили: они диагностируют известные возбудители респираторных заболеваний.

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#вирус
#вирусолог
#китай
#здоровье
#новости
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Гастроэнтеролог Вялов рассказал о пище, вызывающей рак поджелудочной железы
Врач Вялов: жирная пища может вызвать рак поджелудочной железы
03 декабря 2023, 15:04

Фото: iStock/Doucefleur

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал в своём Telegram-канале об основных причинах возникновения серьёзных заболеваний поджелудочной железы. Его слова приводит издание «Российская газета».
Специалист посоветовал россиянам обращаться к врачу при первых же признаках проблем с поджелудочной, поскольку последствия таких заболеваний могут иметь летальный исход. 

Одним из опаснейших заболеваний, по словам Вялова, является панкреатит. В 85% случаев он возникает при чрезмерном употреблении алкоголя и плохой работе желчевыводящей системы. Вместе с тем причиной может быть и употребление в пищу жирную еду. 

При этом Вялов подчеркнул, что жиры являются основными компонентами для нормального функционирования организма. Однако потреблять жиры следует в умеренном количестве, что польза не переросла во вред. 

Гастроэнтеролог посоветовал два способа для того, чтобы избежать возникновения панкреатита. Можно изменить образ жизни и скорректировать питание вместе с употреблением выписанных врачом лекарств. А второй способ – это лечение в в стационаре при поддержке специалистов. 

Вялов добавил, что лишнее количество жира в организме может в конечном итоге привести к возникновению различных видов онкологических заболеваний, в том числе к раку поджелудочной железы. 

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#рак
#онкология
#врач
#медицина
#вред
#лечение
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Ученые выявили связь пластика и бытовой химии с эпидемией ожирения
02 декабря 2023, 18:45

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Ученые с помощью многочисленных экспериментом и исследований выяснили, что в окружающих людей предметах, пищевой упаковке, посуде и даже домашней пыли содержатся вещества, от которых человек толстеет.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1975 года уровень ожирения в мире утроился. Например, в США в 2000 году от ожирения страдало 30,5% населения страны, а в 2018 — уже 42,4%. И дело не в калориях; специалисты выяснили, что их количество в пище за последние 20-30 лет даже снизилось, так как люди стали сознательно выбирать низкокалорийные продукты.

Есть мнение, что дело вовсе не в продуктах, а во вредных химических соединениях, которые содержатся в полуфабрикатах, консервах и ультраобработанной пище, а также в посуде и упаковке. Эти вещества выделили в особую группу — обесогены (буквально: «порождающие полноту»). Всего в группу обесогенов ученые включили более 50 соединений, в том числе никотин, антипирены, входящие в состав красок и защитных покрытий, большинство пестицидов и химических удобрений, а также некоторые лекарства.

Чтобы минимизировать влияние обесогенов, ученые рекомендуют выбирать натуральные продукты, например выращенные методами органического земледелия, использовать природные заменители бытовой химии — уксус, соду, лимонный сок, горчицу, меньше пользоваться пластиковой посудой.

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