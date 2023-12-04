Врач назвал продукты для снижения давления

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Врач Сергей Алендеев назвал продукты, помогающие нормализовать артериальное давление. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Царьград».
Специалист заявил, что включение в рацион бананов, кураги и изюма способно снижать кровяное давление. Также в этом может помочь картофель, фасоль и цитрусовые.
«Однако давайте сразу оговоримся. Если у вас есть серьезные проблемы с давлением, справиться с ними только диетой не получится. Для нормализации давления есть эффективные препараты, поэтому выберите свою терапию вместе с врачом — не рискуйте!» — предупредил Алендеев.
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