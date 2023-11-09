Врач назвал простые способы избавления от боли в спине

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Марго заявила, что существует ошибочное мнение, согласно которому при болях в спине нужно соблюдать покой. Однако по словам эксперта, нужно наоборот заниматься спортом. Она порекомендовала начинать с несложных физических упражнений, например йоги, плаванья или обычных прогулок.
«Если мышцы, поддерживающие позвоночник, будут сильными, то вероятность боли или травм уменьшится. Попробуйте упражнения, которые укрепят мышцы спины и корпуса», — советует врач.
Марго также сказала, что важно изменить ежедневные вредные привычки — перестать есть и работать на диване или в кровати. Помимо этого, она посоветовала сидеть прямо, чтобы ухо, плечо и бедро были на одной линии. Также, для снятия нагрузки со спины она советует подкладывать подушку между коленями.
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