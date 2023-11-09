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Врач назвал простые способы избавления от боли в спине

Физиотерапевт Марго: Быстро снять боль в спине помогут холодные компрессы
09 ноября 2023, 17:31
gorodenkoff

gorodenkoff

Физиотерапевт Сэмми Марго рассказала о простых и эффективных способах облегчения боли в спине. Об этом пишет Daily Mirror.

Марго заявила, что существует ошибочное мнение, согласно которому при болях в спине нужно соблюдать покой. Однако по словам эксперта, нужно наоборот заниматься спортом. Она порекомендовала начинать с несложных физических упражнений, например йоги, плаванья или обычных прогулок.

«Если мышцы, поддерживающие позвоночник, будут сильными, то вероятность боли или травм уменьшится. Попробуйте упражнения, которые укрепят мышцы спины и корпуса», — советует врач.

Она также добавила, что от болезненных ощущений помогают холодные компрессы и прохладный душ. Физиотерапевт также обратила внимание на противовоспалительные препараты, которые после консультации вам может выписать доктор.

Марго также сказала, что важно изменить ежедневные вредные привычки — перестать есть и работать на диване или в кровати. Помимо этого, она посоветовала сидеть прямо, чтобы ухо, плечо и бедро были на одной линии. Также, для снятия нагрузки со спины она советует подкладывать подушку между коленями.

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Россиянам раскрыли неочевидные симптомы проблем с сердцем
Врач Забелян назвала боль в животе одним из симптомов проблем с сердцем
09 ноября 2023, 16:16

Фото: istockphoto.com/Tharakorn

Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Мария Зебелян заявила, что о проблемах с сердцем может говорить боль в верхней части живота.
«Не всегда боли в верхней части живота связаны с желудочно-кишечными расстройствами. Иногда это может быть сердечная боль, которая, распространяясь по нервам, и вызывает дискомфорт в верхней части живота», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

По её словам, это не единственный симптом. Также на здоровье сердца стоит обратить внимание при головокружениях, обмороках, специфические кожные проявления, а также боль в икроножных мышцах при ходьбе и онемение ног.
При этом, специалист подчеркнула, что эти признаки не обязательно указывают на проблемы с сердцем, а могут быть вызваны другими факторами. При появлении таких симптомов стоит обратится к врачу.

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#сердце
#симптомы
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Стоматолог Автандилян: Зубы зимой могут болеть из-за дефицита витаминов
09 ноября 2023, 16:05

Фото: istockphoto.com/Damir Khabirov

Врач-стоматолог Луиза Автандилян заявила, что причиной боли в зубах в зимнее время может стать дефицит витаминов.
«Из-за недостаточности питательных и минеральных компонентов зубная эмаль становится более уязвимой перед вредоносными микроорганизмами, что может привести к развитию кариеса. Помимо этого, в межсезонье человеку может казаться, что зубы будто ноют, что также свидетельствует о нехватке кальция в организме», — отметила в беседе с Газета.ру Автандилян.

Для того, чтобы предотвратить или успокоить боль в зубах врач рекомендовала сменить зубную щётку, не пить горячие напитки на улице, а также нормализовать рацион питания так, чтобы в нём присутствовали продукты, богатые кальцием и витамином D.

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«Чревато осложнениями»: Врач назвала главные отличия симптомов гриппа от коронавируса
Пульмонолог Чижонок рассказала о различиях симптомов гриппа и COVID-19
09 ноября 2023, 15:42

Фото: istock / Andrey Zhuravlev

Пульмонолог Оксана Чижонок рассказала о различиях симптомов вируса гриппа от COVID-19.

В беседе с «Известиями» врач-терапевт рассказала, что инкубационный период ковида может длиться до двух недель. Она объяснила, что что при легком течении коронавируса, его симптомы похожи на ОРВИ. Но при тяжелой форме болезни у человека может появляться одышка из-за нагрузки на легкие и бронхи и сухой кашель. Кроме того, врач предупредила, что COVID-19 может провоцировать серьезные осложнения, среди которых проблемы с сердцем, образование тромбов и поражение центральной нервной системы

Чижонок заявила, что под ОРВИ имеют в виду множество сезонных вирусов, которые вызывают насморк, боль в горле и небольшое повышение температуры. Также могут увеличиться лимфоузлы на шее и под челюстью. 

Эксперт также обратила внимание, что при гриппе симптомы болезни более яркие — появляется лихорадка из-за высокой температуры и наблюдается интоксикация. Этих симптомов нет при простом ОРВИ.

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В Россию пришла «пирола»: чем опасен штамм, как не заразиться вирусом-мутантом
Новый штамм COVID-19 «пирола» обнаружен в России
09 ноября 2023, 15:08

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

В нескольких российских регионах зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса. Роспотребнадзор предупреждает, что новый вариант пандемии будет распространяться дальше. Редакция «Радио 1» расскажет, чем опасна инфекция и как предотвратить заболевание.

Где обнаружен штамм «пирола»


Впервые новый штамм был выявлен в странах Америки и Европы, однако вскоре специалисты других государств принялись изучать вирус, обеспокоившись угрозой его распространения. На сегодняшний день известно, что новый вид изменчив и насчитывает в себе более 30 мутаций. В России уже зафиксировано 10 случаев заражения: три в Москве и семь в Санкт-Петербурге.

«Все эти случаи завозные, но ожидается, что штамм распространится в России», — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала штам более заразным, чем его предшественники и предупредила, что течение болезни может проходить тяжелее.

Симптомы вируса «пирола»

 
Большинство зараженных вирусом отмечают такие же симптомы заболевания, как при обычной простуде, однако болезнь может протекать без признаков или наоборот, испугать инфицированного резкими изменениями самочувствия. В основном заразившиеся жалуются на высокую температуру, кашель, ломоту в теле, головную боль, слабость, потерю аппетита.

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Как лечиться и поможет ли вакцина

 
Генотип вируса продолжает изучаться. Исследователи пришли к выводу, что препараты, которые были разработаны для борьбы с «ковидом» или «омикроном» смогут облегчить симптоматику и повысить иммунитет, однако к полному выздоровлению они не приведут.
 
Медики напоминают, что вирус может передаваться воздушно-капельным путем, через немытые овощи и фрукты, а также посредством контакта с поверхностью, зараженной бактериями.
 


Как не заразиться «пиролой»

 
К способам предохранения от заболевания врачи относят личную гигиену, мытье рук, обработку их антисептиками, ношение масок в общественных местах.

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Медики также напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции. Если человек рядом чихает или кашляет, нужно постараться задержать дыхание на 5-7 секунд. Ученые доказали, что такой промежуток времени необходим для того, чтобы частицы вируса, высвобожденные вместе со слюной инфицированного, успели осесть или рассеяться.

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#болезнь
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#заболевания
#иммунитет
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В Подмосковье 2 миллиона человек прошли тестирование на ВИЧ
09 ноября 2023, 14:44

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года более 2 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В московской области бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции можно пройти бесплатно.  


«В Подмосковье с начала года на антитела к ВИЧ было протестировано 2,1 млн человек, это на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.<…> Раннее обнаружение ВИЧ-инфекции играет ключевую роль в сохранении здоровья наших граждан, а назначенная эффективная терапия позволяет сохранить качество и продолжительность жизни<…>», - отметил главный врач Московского областного Центра по борьбе со СПИД, к.м.н. Александр Пронин. 


Стоит отметить, что сдать анализ можно в поликлиниках по месту жительства и в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

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#антитела
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Диетолог Соломатина: Фастфуд может ухудшать слух
09 ноября 2023, 13:54

Фото: istockphoto.com/rez-art

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что фастфуд и жирное мясо могут способствовать развитию атеросклероза, который, в свою очередь, влияет на слух человека.
«Жирное мясо, фастфуд способствуют развитию атеросклероза. При таком заболевании нарушается кровоснабжение слухового аппарата, страдают сосуды, и человек начинает хуже слышать», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Кроме этого, такая пища может способствовать развитию сахарного диабета, который влияет на отмирание клеток в головном мозге, что, в конечном счёте, также может ухудшать слух.

А доктор медицинских наук Зухра Павлова заявила о пользе квашеной капусты. Как передаёт utro.ru, по словам эксперта, продукт помогает улучшить работу пищеварения, а также защитить организм от онкологических заболеваний.

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#питание
#диетолог
#здоровье
#врач
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Использование газовой плиты может негативно сказаться на здоровье
09 ноября 2023, 13:18

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В домах людей, которые используют газовые плиты, превышен рекомендованный ВОЗ уровень опасного химического соединения — диоксида азота в воздухе.
Daily Mail пишет, что газовые плиты используются во многих странах — Франции, Испании, Италии, а также Румынии и Словакии. Данный способ приготовления пищи удобен и экономичен. При этом голландские исследователи выяснили, что использование газовой плиты увеличивает концентрацию диоксида азота в воздухе (NO2),
 
Исследователи из нидерландской организации прикладных научных исследований заявляют, что чем дольше используется плита, тем выше уровень NO2. Системы вытяжной вентиляции не справляются с такими соединениями.
 
Диоксид азота не особо токсичен, но является мощным окислителем. Способен вызвать раздражение слизистых оболочек дыхательных путей. Вдыхание диоксида азота способствует развитию воспалительных заболеваний дыхательных путей, к примеру астмы.
 
Британские ученые считают, что те, кто используют газовые плиты, недостаточно осведомлены об их вреде.

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В Подмосковье прооперировали 3-недельного ребенка с редкой патологией

На Камчатке выявили первый случай гонконгского гриппа
 
#здоровье
#дом
#квартира
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В Подмосковье прооперировали 3-недельного ребенка с редкой патологией
09 ноября 2023, 12:22

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Подмосковные детские хирурги прооперировали 3-недельного ребенка с редкой патологией желудка. Об этом сообщила

В больницу обратилась мама ребенка с жалобами на потерю веса и регулярное срыгивание. Во время диагностики специалисты выявили врожденный порок развития – мембрану пилорического отдела желудка.

«<…> Оперативное лечение мы провели малоинвазивным лапароскопическим путём, что сильно сократило восстановительный послеоперационный период, а так же снизило травматичность проведенного лечения. Трудность хирургического вмешательства заключалась в том, что мембрана желудка сокращалась во время иссечения, ее было непросто определить даже при непосредственном осмотре. В результате операция прошла успешно и важно, что в дальнейшем ребенок сможет жить полноценной жизнью без каких-либо ограничений», - отметил заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Стоит отметить, что в настоящий момент малыш начал набирать вес и хорошо питаться. Пациент все ещё находится под наблюдением специалистов.

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#заболевания
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На Камчатке выявили первый случай гонконгского гриппа
На Камчатке лабораторно подтвердили первый случай гонконгского гриппа
09 ноября 2023, 11:42

Фото: iStock/scyther5

На Камчатке выявили первый подтверждённый случай сезонного гриппа А, известного под названием «гонконский». Об этом РИА Новости сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Яна Господарик.
Она отметила, что впервые этот штамм гриппа был выявлен в Гонконге в 1968-1969 годах, благодаря чему и получил своё название. Однако в настоящее время этот вид является обычным сезонным гриппом.

По словам Господарик, от этого штамма гриппа помогает вакцина «Ультрикс-квадри», которую предлагают жителям всех регионов России. При этом, по совету эпидемиологов, не стоит затягивать с прививкой, поскольку грипп опаснее коронавирусной инфекции и даёт более тяжёлые осложнения. 

Также специалист добавила, что эпидемиологическая ситуация в регионе оценивается как благополучная. 

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