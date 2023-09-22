Врач назвал страшные последствия ежедневной езды на машине

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Из-за ежедневной езды на автомобиле у человека могут развиться тяжёлые заболевания. Об этом «Радио 1» рассказал спортивный врач Илья Мелехин.
По словам специалиста, если пренебрегать даже минимальной физической нагрузкой и постоянно ездить на машине, есть риск развития гиподинамии, то есть ослабления мышечной деятельности.
Врач напомнил, что при сидячем образе жизни происходит также сильная нагрузка на позвоночник. Впоследствии это может привести к смещению позвонков или образованию грыжи.
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«Гиподинамия – это недостаток движения, то, что нас сопровождает на протяжении всей нашей жизни. Мы стали меньше ходить, меньше двигаться, больше ездить. На работу мы едем на машине, а на самой работе мы сидим», — сказал Мелехин.
«Даже если машина комфортная, хорошая, с амортизаторами, всё равно это сидячее положение. От нагрузки на позвоночник часто страдают дальнобойщики. Боли в шейном и поясничном отделах преследуют их постоянно. Всё это может сопровождаться болями, даже может образоваться грыжа», — добавил врач.Специалист рекомендовал людям, которые часто ездят на машинах, делать разминку утром, вечером или в дороге. Он также призвал отказаться от лифта, если это возможно, устраивать пробежки или иногда отказываться от автомобиля.
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Екатерина Шмакова