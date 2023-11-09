«Чревато осложнениями»: Врач назвала главные отличия симптомов гриппа от коронавируса

В московской области бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции можно пройти бесплатно.

«В Подмосковье с начала года на антитела к ВИЧ было протестировано 2,1 млн человек, это на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.<…> Раннее обнаружение ВИЧ-инфекции играет ключевую роль в сохранении здоровья наших граждан, а назначенная эффективная терапия позволяет сохранить качество и продолжительность жизни<…>», - отметил главный врач Московского областного Центра по борьбе со СПИД, к.м.н. Александр Пронин.