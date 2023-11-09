«Чревато осложнениями»: Врач назвала главные отличия симптомов гриппа от коронавируса

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В беседе с «Известиями» врач-терапевт рассказала, что инкубационный период ковида может длиться до двух недель. Она объяснила, что что при легком течении коронавируса, его симптомы похожи на ОРВИ. Но при тяжелой форме болезни у человека может появляться одышка из-за нагрузки на легкие и бронхи и сухой кашель. Кроме того, врач предупредила, что COVID-19 может провоцировать серьезные осложнения, среди которых проблемы с сердцем, образование тромбов и поражение центральной нервной системы
Чижонок заявила, что под ОРВИ имеют в виду множество сезонных вирусов, которые вызывают насморк, боль в горле и небольшое повышение температуры. Также могут увеличиться лимфоузлы на шее и под челюстью.
Эксперт также обратила внимание, что при гриппе симптомы болезни более яркие — появляется лихорадка из-за высокой температуры и наблюдается интоксикация. Этих симптомов нет при простом ОРВИ.
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