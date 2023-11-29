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Врач назвала неочевидные симптомы проблем с печенью на ранней стадии

Хирург Зубова нашла связь между горечью во рту и симптомом болезней печени
29 ноября 2023, 16:59
Фото: istock / Mohammed Haneefa Nizamudeen

Фото: istock / Mohammed Haneefa Nizamudeen

Горечь во рту и потеря аппетита могут быть признаками заболеваний печени. О неочевидных симптомах, которые говорят о проблемах с этим органом, предупредила хирург Нина Зубова в беседе с «Известиями».
По словам эксперта, болезни печени можно заметить по болям в правом подреберье, снижения аппетита и потере веса. Также человек может чувствовать горький вкус во рту.

Болезни печени могут также hgjzdkznmcz и внешне. Например, из-за повышения в крови печеночного пигмента билирубина и застоя желчи у человека могут желтеть кожа и белки глаз.


«Кроме того, увеличение концентрации билирубина приводит к потемнению мочи и обесцвечиванию кала, он становится светлым, цвета серой глины. На коже появляются зудящие высыпания, а также маленькие подкожные жировики около глаз, на руках и других частях тела», — заявила медик.
Также люди с болезнями печени могут чувствовать беспричинную усталость и слабость. При появлении каких то из перечисленных симптомов, стоит обратиться к врачу.

Зубова посоветовала придерживаться здорового образа жизни, следить за весом, избегать незащищенных половых контактов, сомнительных медицинских или косметологических вмешательств, чтобы не подхватить гепатит и другие инфекции.

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Нефролог Ватазин: у каждого четвёртого россиянина повреждены почки после коронавируса
Нефролог Ватазин рассказал, как коронавирус отразился на здоровье почек россиян
29 ноября 2023, 17:25

Каждый четвёртый россиянин, перенёсший коронавирус, столкнулся с повреждением почек. Об этом во время VII Съезда терапевтов Московской области с международным участием рассказал президент национальной Ассоциации нефрологов, главный нефролог Московской области Андрей Ватазин.
«Примерно 25 процентов больных, которые страдали ковидом, страдали повреждением почек. Острое повреждение почек в зависимости от стадии, может быть опасным. Примерно половина всех больных находятся на первой стадии, которая не очень выражена. А вот вторая и третья стадии более опасны, и если они выявлены ещё и при коронавирусе, – это фактор риска смерти», – отметил специалист.
Ватазин подчеркнул, что замедлить прогрессирование болезни можно благодаря качественной работе терапевтов. Именно они должны обращать внимание на жалобы пациента и направлять к врачам узкой специализации.

Напомним, на базе МОНИКИ проходит VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения современной медицины жителям Подмосковья». 29 и 30 ноября терапевты, кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи могут послушать лекции коллег и узнать, как выявить то или иное заболевание на ранней стадии, какие новые тенденции намечаются в области медицины.

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#моники
#здоровье
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Врачи нашли палочки для еды в черепе 35-летнего вьетнамца
29 ноября 2023, 16:54

Фото: istockphoto/kazoka30

Вьетнамские врачи нашли палочки для еды в черепе 35-летнего пациента, жаловавшегося на сильные головные боли и потерю зрения.
Daily Mail пишет, что в больницу города Донгхой во Вьетнаме обратился мужчина. Он 5 месяцев страдал от необъяснимых головных болей и потери зрения. Сделав рентгеновские снимки, врачи увидели, что в черепной коробке мужчины палочки для еды. Они оказались там через носовую полость. У мужчины развилась пневмоцефалия, при которой внутри черепа скапливается воздух.

Сначала вьетнамец не смог объяснить врачам, как палочки оказались в его голове, но потом вспомнил, что участвовал в драке и получил удар по лицу острым предметом. В тот же день он обратился к врачам, но был отпущен домой. 

Медики достали палочки из черепа пациента и стабилизировали состояние мужчины. 

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#здоровье
#мир
#врачи
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Врач Дорош: Генетика и гормоны – основные причины выпадения волос
29 ноября 2023, 16:38

Фото: istockphoto.com/Jun

Врач-косметолог, трихолог Эльвира Дорош заявила, что в подавляющем большинстве случаев выпадение волос обусловлено генетической предрасположенностью или гормональным фоном.
«В среднем около 90% всех случаев обусловлено генетической предрасположенностью и гормональным влиянием. Избыточное количество андрогенов негативно влияет на волосяные фолликулы, чаще наблюдается поредение в лобной и теменной зоне. Постепенно потеря волос может распространяться на всю поверхность головы, а волосы на теле остаются в полном объёме», — пояснила в беседе с Газета.ру Дорош.

Кроме этого, к потере волос могут привести стресс, неправильное питание, недостаток витаминов и минералов.

Выпадение волос, по словам врача, может быть вызвано и тяжёлыми длительными инфекциями, травмами кожи головы, приём некоторых медикаментов, дегенеративные процессы, экологические факторы.

При обнаружении у себя такой проблемы специалист рекомендовала обращаться к врачу для установки причин и подбора методов лечения.

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#врач
#питание
#болезни
#стресс
#волосы
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Подмосковный врач Пожарская предупредила о недопустимости применения капель от насморка дольше пяти дней
29 ноября 2023, 14:58

Фото: Istockphoto / Vladdeep

Сосудосуживающие капли от насморка можно применять для лечения детей не дольше пяти дней. В противном случае они вызывают зависимость, заявила врач-оториноларинголог НИКИ детства Анна Пожарская.
«Сосудосуживающее средство не лечит причину заложенности носа, а входит в комплекс симптоматической терапии. Самостоятельно использовать его можно в течение трёх – пяти дней. Если вы не видите эффекта, необходима консультация оториноларинголога. Возможно, заложенность носа возникла не из-за инфекционных причин, а, например, из-за инородного тела», – подчеркнула Пожарская, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врач добавила, что сосудосуживающие средства могут вызвать у детей токсическое угнетающее действие на центральную нервную систему. У ребёнка снижается артериальное давление, он становится вялым и сонливым. Кроме того, применение таких препаратов возможно только по инструкции и в тех дозировках, которые прописал врач.
«Когда использование назальных капель или спреев затягивается, может развиться медикаментозный ринит, постоянная потребность в увеличении дозировки и количества приёмов препарата из-за снижения чувствительности рецепторов», – сказала врач.
Помимо этого, Пожарская предостерегла родителей от использования капель на основе нафазолина из-за его токсичности.
 
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#врач
#дети
#лечение
#подмосковье
#московская область
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Во Франции паук-волк отложил яйца под кожей британца
29 ноября 2023, 14:34

Фото: istockphoto/okugawa

Паук-волк отложил свои яйца под кожу британца, отдыхающего во Франции.
BBC News сообщает, что ЧП случилось, когда Колин Блейк из Нортумберленда и его жена поехали в круиз. Они планировали отпраздновать 35-летие свадьбы. Во время поездки один из пальцев мужчины на ноге распух и побагровел. Корабельный врач сказал, что отек появился из-за укуса  паука-волка.

Блейк считает, что паук укусил его, когда он и его супруга обедали на свежем воздухе в Марселе. Палец вскрыли и обнаружили в гное паучьи яйца. Вернувшись в Британию, мужчина прошёл курс антибиотиков.

Биолог Сара Гудакр из Университета Ноттингема сомневается в правильности диагноза, ведь в Европе нет пауков, которые способны прокусить кожу человека. Также пауки-волки не откладывают яйца под кожу. Они их прячут в специальном коконе на их брюшке.

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#франция
#здоровье
#происшествие
#насекомые
#отпуск
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Офтальмолог опровергла популярные мифы о зрении
Офтальмолог Геворкян опровергла миф, что ношение очков ухудшает зрение
29 ноября 2023, 14:24

Фото: istock / AndreyPopov

Мнение, что ношение очков портит зрение, — это не более чем миф. Офтальмохирург высшей категории Армине Геворкян в интервью «Ленте.ру» опровергла и другие распространенные мифы.

Она заявила, что отказ от очков, вопреки распространенному мнению, приводит к перенапряжению глазных мышц. Это может приводить еще к большей потери зрения. Ношение очков не только снимает нагрузку с глаз, но и значительно замедляет ухудшение зрения.

Также вымыслом является то, что с возрастом проблема с близорукостью решится сама по себе. 

«Известно, что ближе к 40 годам человек начинает хуже видеть вблизи. Многие уверены, что минус, который был изначально, компенсируется появляющейся возрастная дальнозоркость и зрение за счет нее выравнивается. Развитие возрастной пресбиопии — это не решение проблем близорукости, а новая патология глаза», — заявила врач.
В таком случае, глаза начинают плохо видеть как в дали, как и в близи.

Геворкян также заявила, что нельзя восстановить зрение с помощью гимнастики для глаз, как многие считают. 

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#зрение
#врач
#глаза
#мнение
#интервью
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Подмосковные врачи удалили гигантскую миому женщине, не обращавшейся к медикам 7 лет
29 ноября 2023, 13:18

Фото: Минздрав МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства удалили гигантскую опухоль женщине, не обращавшейся к медикам семь лет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 48-летняя пациентка с объёмным образованием в брюшной полости. Её живот был увеличен до размеров, соответствующих сроку беременности 24-26 недель. Этот симптом женщина впервые заметила ещё семь лет назад, но за медицинской помощью обращаться не стала.
«Было сложно уточнить диагноз, так как МРТ пациентка делать отказывалась. В ходе операции мы выявили гигантскую миому. Из-за нарушения кровообращения ткани миоматозного узла некротизировались. В результате образовалась огромная полость с камерами, заполненными жидкостью. Новообразование было удалено и направлено на гистологическое исследование. Вес миомы составил 1,5 кг», – рассказала заведующая отделением гинекологии Тамара Добровольская.


Сейчас пациентка уже выписана. Врачи напомнили, что всем женщинам необходимо посещать гинеколога как минимум раз в год даже при отсутствии жалоб. 
 
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Стригункова рассказала о целях съезда терапевтов и врачей смежных специальностей
29 ноября 2023, 12:37

Фото: Екатерина Шмакова

Светлана Стригункова рассказала о целях съезда «Достижения современной медицины жителям Подмосковья». Об этом сообщила корреспондент «Радио 1» Екатерина Шмакова.
«Такие съезды нужны для обмена практиками, новыми технологиями и знаниям. Мы говорим не только о знаниях медицинских, но и организационные вопросы, управленческие механизмы, которые помогают и упрощают жизнь терапевтов и врачей первичного звена. Поэтому такие собрания необходимы», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Кроме этого, на таких встречах люди обсуждают вопросы и принимают новые практики, которые позже реализовывают в своих медицинских учреждениях. 

Стоит отметить, что форум проводится в седьмой раз и в нем принимают участие представители медицины из 30 стран.

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#врачи
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Андрей Воробьёв открыл VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей
29 ноября 2023, 12:23

Фото: Екатерина Шмакова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл съезд терапевтов и врачей смежных специальностей «Достижения современной медицины жителям Подмосковья», сообщает корреспондент «Радио 1» Екатерина Шмакова.
VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения современной медицины жителям Подмосковья» стартовал 29 ноября в Москве.

«Вы каждый день в контакте с нашими пациентами, имеете огромную практику и знаете, что без научной базы и новых методик исследования в медицине не обойтись. Профессия врача всегда была и остается одной из самых прогрессивных и новаторских. Когда медики в постоянном поиске и открыты к новым знаниям —  это весомый вклад в развитие здравоохранение и в здоровье тысячи людей, которые обращаются к Вам за помощью. Спасибо за Ваш благородный труд и за то, что делитесь мыслям и  инициативами по повышению качества медицины! », -  отметил Андрей Воробьёв.

Губернатор также отметил, что для того чтобы в первичном звене применялись высокие стандарты и работали сильные строятся современные госпитали, полностью обновляются технические базы медучреждений, а также привлекают и поддерживают медиков при помощи региональных и президентских проектов.

«Упор сейчас идет на первичное звено, в котором работает 15 тысяч врачей. Оно является визитной карточкой здравоохранения.<…> Очень хорошо, что у врачей, несмотря на их загруженность в поликлиниках, есть потребность к получению новых знаний. Я очень надеюсь, что все кто приехал сегодня действительно хотят узнать и поделиться чем-то новым с коллегами для того чтобы улучшить  работу в наших медицинских учреждениях», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что форум проходит на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с 29 по 30 ноября.

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