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Горечь во рту и потеря аппетита могут быть признаками заболеваний печени. О неочевидных симптомах, которые говорят о проблемах с этим органом, предупредила хирург Нина Зубова в беседе с «Известиями».
По словам эксперта, болезни печени можно заметить по болям в правом подреберье, снижения аппетита и потере веса. Также человек может чувствовать горький вкус во рту.
Болезни печени могут также hgjzdkznmcz и внешне. Например, из-за повышения в крови печеночного пигмента билирубина и застоя желчи у человека могут желтеть кожа и белки глаз.
Зубова посоветовала придерживаться здорового образа жизни, следить за весом, избегать незащищенных половых контактов, сомнительных медицинских или косметологических вмешательств, чтобы не подхватить гепатит и другие инфекции.
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Болезни печени могут также hgjzdkznmcz и внешне. Например, из-за повышения в крови печеночного пигмента билирубина и застоя желчи у человека могут желтеть кожа и белки глаз.
«Кроме того, увеличение концентрации билирубина приводит к потемнению мочи и обесцвечиванию кала, он становится светлым, цвета серой глины. На коже появляются зудящие высыпания, а также маленькие подкожные жировики около глаз, на руках и других частях тела», — заявила медик.Также люди с болезнями печени могут чувствовать беспричинную усталость и слабость. При появлении каких то из перечисленных симптомов, стоит обратиться к врачу.
Зубова посоветовала придерживаться здорового образа жизни, следить за весом, избегать незащищенных половых контактов, сомнительных медицинских или косметологических вмешательств, чтобы не подхватить гепатит и другие инфекции.
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Алина Юрчак