Врач назвала причины неприятного запаха изо рта

Фото: istock / Dima Berlin
Неприятный запах изо рта может возникать по разным причинам, научная от проблем с зубами, заканчивая болезнями внутренних органов.
О причинах возникновения данной проблемы рассказала оториноларинголог Эржена Дымчикова в беседе с «Газетой.Ru».
Как заявляет Дымчикова, основной причиной появления запаха изо рта является кариес, гингивит, пародонтит и другие заболевание полости рта. Второй по частоте причиной являются заболевания горла, носа, и миндалин. Также причиной может стать искривление носовой перегородки.
«Миндалины — это зона активного размножения микроорганизмов, из-за которых формируются казиозные пробки с неприятным запахом», — объяснила врач.
«Поэтому если у вас неприятно пахнет изо рта, то в первую очередь необходимо посетить стоматолога и врача», — заявила Дымчикова .
Читайте также:
Тревожное расстройство или социальный джетлаг: сомнолог назвал причины бессонницы осенью
Врач Чиркова заявила о крайней опасности игнорирования симптомов диабета
Алина Юрчак