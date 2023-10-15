Врач назвала пять важных рекомендаций для восстановления после ОРВИ

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Врач Екатерина Кашух в беседе с RT рассказала о советах, которые помогут восстановиться после перенесенного ОРВИ.
Кашух напомнила, что не до конца вылеченная инфекция может влиять на развитие хронических болезней и следует следить за лечением, не забрасывая его спустя пару дней после облегчения симптомов.
Она также посоветовала добавить в рацион продукты, обогащенные витаминами С и D. Рекомендуется употреблять большое количество воды с добавлением ягод или лимона. Еще одним полезным занятием станет самомассаж для улучшения кровообращения. Екатерина Кашух также предлагает попробовать дыхательные практики и медитации для снятия стресса, так как он может замедлить процесс восстановления после ОРВИ.
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«Поддержать организм после болезни можно с помощью физнагрузок. Сразу после выздоровления не стоит приступать к тренировкам: активность следует восстанавливать постепенно. Начать можно с прогулок на свежем воздухе или спокойных йога-практик», — дала рекомендацию Кашух.
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