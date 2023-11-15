Врач назвал эффективные способы похудения после 40 лет

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В первую очередь Каневская советует ежедневно проходить не меньше 10 тысяч шагов. Также полезными будут регулярные тренировки по 30-40 минут, в ходе которых важно вспотеть.
«Начните отслеживать питание. Уберите из рациона сахар, все трансжиры и фастфуд. Следите за достаточным количеством белка и правильных жиров в рационе. Выпивайте достаточное для вашего веса количество жидкости. Употребляйте больше клетчатки, пребиотиков и пробиотиков», — советует эксперт.Она также обратила внимание, что в зрелом возрасте стоит ложиться не позже 11 часов вечера, так как пик выработки гормона мелатонина происходит с 21:00 до 4:00,
Кроме того, она призвала бросить курить и не злоупотреблять алкоголем.
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