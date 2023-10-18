Онколог предупредила россиянок об одном факторе, повышающем риск развития рака груди

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Постоянный стресс может приводить к к патологическим изменениям в организме человека, что чревато нарушением работы систем организма, в том числе иммунной. Заведующая онкологическим отделением №1 ГКОБ №1 Депздрава Москвы Мария Ермощенкова в беседе с «Лентой.ру» предупредила, что хронический стресс может повышать риск развития рака молочной железы.
Ермощенкова объяснила, что в состоянии стресса организм человека вырабатывает кортизол и адреналин.
«Эти гормоны могут на короткое время улучшить реакцию организма на стрессовую ситуацию. Однако при длительном воздействии хронического стресса они могут подавить иммунную систему и нарушить ее функцию», — рассказала онколог.
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