Онколог предупредила россиянок об одном факторе, повышающем риск развития рака груди

Постоянный стресс может приводить к к патологическим изменениям в организме человека, что чревато нарушением работы систем организма, в том числе иммунной. Заведующая онкологическим отделением №1 ГКОБ №1 Депздрава Москвы Мария Ермощенкова в беседе с «Лентой.ру» предупредила, что хронический стресс может повышать риск развития рака молочной железы.