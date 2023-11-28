Врач назвала второй подбородок симптомом опасных болезней

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Второй подбородок может проявлять даже у худых людей. Причины этому могут быть разные, начиная от плохой осанки, заканчивая сахарный диабет. Об неочевидном симптоме болезней рассказала пластический хирург Василиса Перушкина в беседе с «Аргументы и факты».
По словам эксперта, жир в области подбородка может появиться из-за сидячего образа жизни, отсутствия физических нагрузок или несбалансированного питания. Также он появляется у пожилых людей в силу возрастных изменений в организме — кожа теряет тонус и может обвисать, создавая эффект второго подбородка.
Жировые отложения в нижней части лица также могут возникать из-за проблем со здоровьем проблем со здоровьем. Например, при сахарном диабете, сбое в работе щитовидной железы и из-за прочих эндокринологических проблем.
Тем, кто подозревает, что второй подбородок мог появиться из-за каких-то заболеваний, стоит обязательно обратиться к врачу.
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