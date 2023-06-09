Врач назвала явные признаки повышенного инсулина и сахара

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Среди таких визуальных признаков Аюпова называет папилломы, темные пятна на коже и избыточный вес. Кроме того, частые инфекции, тяга к сладкому и проблемы с желудочно-кишечным трактом также могут свидетельствовать о наличии этих проблем со здоровьем.
Татьяна Аюпова подчеркивает важность тщательного внимания к своему здоровью и рекомендует обращаться к врачу при первых признаках возможных проблем с уровнем глюкозы и инсулинорезистентностью. Это важно для своевременного выявления и коррекции состояния здоровья.
Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная заявила, что овощи и фрукты у дороги приобретать крайне опасно, поскольку они пропитаны вредными веществами и могут вызвать серьёзное отравление.