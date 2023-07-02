Врач Немальцева рассказала, людям с какими заболеваниями не рекомендовано есть мороженое

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Врач Татьяна Немальцева советует запивать мороженое чаем или кофе, чтобы не заболеть
Врач-гастроэнтеролог, врач-педиатр Татьяна Немальцева рассказала «Газете.Ru», что людям с аллергией на молочный белок нужно отказаться от мороженого, а при недостаточности лактазы– употреблять в минимальном количестве.
Десерт нужно исключить при сахарном диабете, нарушениях углеводного обмена и панкреатите. Ожирение и избыточный вес тоже являются причиной отказаться от этого десерта.
«Пломбир – достаточно калорийный продукт, примерно 200–300 ккал на 100 г. Мороженое содержит большое количество быстрых углеводов и жиров. Фруктовый лед менее калориен», — рассказала Татьяна Немальцева.
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Мария Фирсова