Врач Немальцева заявила об опасности затяжного насморка

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Врач-педиатр Татьяна Немальцева заявила, что затяжной насморк опасен, поскольку может приводить к осложнениям, среди которых гайморит и пневмония.
«Слизистая носа – это барьер для проникновения в организм патогенов. Когда барьерная функция нарушается, есть риск присоединения инфекции и развития осложнений. Если не лечить насморк или бесконтрольно применять сосудосуживающие лекарственные средства, возможно развитие хронического ринита, гайморита, фронтита, отита, бронхита, тонзиллита, трахеита или пневмонии», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Немальцева.
Врач рекомендовала при длительности насморка 14 дней и более обращаться к врачу и следовать в дальнейшем всех его рекомендаций.
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