Врач Неймарк: Неправильная культура питания – одна из причин ожирения у детей

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Бариатрический хирург Александр Неймарк заявил, что избыточный вес у детей наблюдается, в первую очередь, из-за неправильной культуры питания, а также отсутствия или недостатка физической активности.
«Основная причина развития избыточного веса в детском возрасте – отсутствие адекватного режима питания и употребление пищи с повышенным содержанием жиров и углеводов. Лёгкая доступность высокоуглеводной еды, сладких напитков и снеков побуждает детей к выработке неправильного пищевого поведения с младшего возраста и приводит к набору веса», – пояснил в беседе с Газета.ру Неймарк.
Он добавил, что в большинстве случаев лишний вес ребёнка сохраняется и во взрослом возраст и влечёт за собой гипертоническую болезнь, сахарный диабет и поражению суставов.
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