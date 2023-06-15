Врач Новоселов дал советы, как легко перенести жару в пожилом возрасте

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Чтобы легко перенести жару в пожилом возрасте, стоит соблюдать питьевой режим и не выходить на солнце в дневное время
По прогнозам синоптиков, на столичный регион надвигается летняя жара. В этот период многие пенсионеры уезжают на дачу. Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИМ при МГУ Валерий Новоселов в интервью «Радио 1» рассказал, как пожилым людям легко переносить жару без вреда для здоровья.
Однако, по его словам, насильно заливать в себя воду не нужно. Но при себе всегда стоит иметь бутылочку с водой.
Новоселов также подчеркнул, что в жару категорически нельзя принимать алкоголь, причем не только крепкий, но и слабый. Кроме того, пожилые люди не должны забывать про прием лекарств и контролировать свое артериальное давление.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в грядущие выходные в Москве ожидается до 25-30 градусов тепла, вода в водоемах прогреется до 21 градуса, именно с этого температурного минимума можно открывать купальный сезон.
«Конечно, в жаркое время на грядке не стоит работать. Этим следует заниматься в утреннее или вечернее время, а днем лучше сделать сиесту. Солнечные лучи полезны для выработки витамина Д, однако климат меняется, солнце становится жесткое, раковые заболевания кожи появляются все чаще и чаще. Поэтому, находясь на солнце необходимо носить головные уборы, а также соблюдать питьевой режим, - рассказал специалист.
Новоселов также подчеркнул, что в жару категорически нельзя принимать алкоголь, причем не только крепкий, но и слабый. Кроме того, пожилые люди не должны забывать про прием лекарств и контролировать свое артериальное давление.
«Плохо переносят жару с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и те, кто уже перенесли инсульт или инфаркт. Таким людям стоит особенно внимательно относиться к своему здоровью в жаркие дни и соблюдать простые правила», - заключил геронтолог.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в грядущие выходные в Москве ожидается до 25-30 градусов тепла, вода в водоемах прогреется до 21 градуса, именно с этого температурного минимума можно открывать купальный сезон.
Элина Позднякова