Врач Новоселов предсказал увеличение числа людей с деменцией в России

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По неофициальным данным в России проживают порядка двух миллионов человек с деменцией. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов. По его мнению, в будущем, это число вырастет в несколько раз.
Специалист отметил, что деменция — это результат нарушения когнитивных процессов. В молодом возрасте деменция встречается значительно реже, чем у лиц старших возрастных групп. Валерий Новоселов отметил, что население России в ближайшие 30 лет будет стареть, а в месте с этим произойдёт и увеличение числа людей с деменцией.
Специалист предложил создать специальный реестр, куда будут входить люди с нарушениями работы головного мозга. Он также предложил формировать специальные QR-коды для людей, которые помогут людям определять людей с деменцией и помогать им на улице, если те заблудились.
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«По оценкам специалистов, в России порядка двух миллионов человек с деменцией, то есть на 100 жителей приходится полтора человека с деменцией. А до 2050-го году прогнозируется, что население будет стареть: количество людей старше 60 лет увеличится в три раза, людей старше 85 лет станет в четыре раз больше, количество людей старше 100 лет станет больше в семь раз. Поэтому деменция станет проблемой этого мира, этого времени», — отметил врач.
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Екатерина Шмакова