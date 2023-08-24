Врач Нурисламов рекомендовал учить новые языки для профилактики деменции

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«Изучение языков замедляет наступление деменции — это доказанные вещи. Учите языки, делайте растяжку, занимайтесь ситуационными координационными видами спорта без циклических нагрузок. Всё это поможет мозгу долго оставаться здоровым», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нурисламов.
Однако, уточнил специалист, изучение языков и развитие когнитивных навыков не являются панацеей от этих болезней, а лишь могут снизить риск заболевания ими или облегчить их течение.
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