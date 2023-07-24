Врач общей практики Горина предостерегла от ошибок при промывании носа

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Врач общей практики лаборатории «Гемотест» Елена Горина рассказала о распространенных ошибках, которые люди совершают при промывании носа. Информацию об этом опубликовала «Газета.ру».
Елена Горина также подчеркнула, что для промывания носа нужно использовать специальные растворы морской воды, а не делать это водой непосредственно из моря во время купания. Дело в том, что в ней, как правило, присутствуют посторонние примеси,песок и невидимый мусор. И если такая вода попадет в носоглотку, это может закончиться воспалением либо кишечными инфекциями.
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