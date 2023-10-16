Врач объяснил разницу между женским и мужским климаксами

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Не только женщины терпят изменения в своем теле с возрастом. У мужчин тоже есть климакс, называется он андропаузой. О разнице климаксов рассказал врач, специалист по мужскому здоровью Бабак Асафи, его слова приводит Huffington Post.
Врач объяснил, что мужской и женский климаксы протекают по разному. Так, менопауза у женщин наступает ближе в 50 годам, в то время как мужчина может столкнуться с андропаузой даже в 70.
У женщин в период менопаузы происходят изменения в теле, заканчивается менструация, наступают изменения в репродуктивной системе, возрастает риск остеопороза и болезней сердца.
У мужчин изменения затрагивают, в основном, настроение и сексуальное желание. Падает уровень тестостерона, за счет чего снижается либидо и возможны проблемы с эрекцией. Также наблюдаются признаки увеличения жировой прослойки на животе и груди, уменьшение мышечной массы, падение активности и проблемы со сном и памятью. По мнению Асафи, легко перенести андропаузу мужчинам поможет здоровый образ жизни.
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