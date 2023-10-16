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Врач объяснил разницу между женским и мужским климаксами

Huffington Post: Врач Асафи объяснил разницу между мужским и женским климаксами
16 октября 2023, 07:34
Фото: istock / Inside Creative House

Фото: istock / Inside Creative House

Не только женщины терпят изменения в своем теле с возрастом. У мужчин тоже есть климакс, называется он андропаузой. О разнице климаксов рассказал врач, специалист по мужскому здоровью Бабак Асафи, его слова приводит Huffington Post.

Врач объяснил, что мужской и женский климаксы протекают по разному. Так, менопауза у женщин наступает ближе в 50 годам, в то время как мужчина может столкнуться с андропаузой даже в 70.

У женщин в период менопаузы происходят изменения в теле, заканчивается менструация, наступают изменения в репродуктивной системе, возрастает риск остеопороза и болезней сердца.

У мужчин изменения затрагивают, в основном, настроение и сексуальное желание. Падает уровень тестостерона, за счет чего снижается либидо и возможны проблемы с эрекцией. Также наблюдаются признаки увеличения жировой прослойки на животе и груди, уменьшение мышечной массы, падение активности и проблемы со сном и памятью. По мнению Асафи, легко перенести андропаузу мужчинам поможет здоровый образ жизни.

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Врач рассказала о рисках секса в пожилом возрасте
The Healthy: Врач Липпс предупредил о главном риске секса в пожилом возрасте
16 октября 2023, 07:52

Фото: istock / monkeybusinessimages

Люди старше 50 лет, по сравнению с молодыми, больше рискуют заболеть инфекциями, передающимися половым путем. Об этом рассказала инфекционист Эшли Липпс, пишет The Healthy.
Врач обратила внимание на то, что пожилые люди не переживают о незапланированной беременности, поэтому могут не пользоваться средствами контрацепции и ставить под угрозу свое здоровье.

Также они могут меньше знать о безопасности и правилах, так как медики ошибочно думают, что люди старше 50 лет не занимаются сексом, из-за чего не рассказывают им о важности защиты. Также, из-за ошибочного мнения людей в возрасте реже проверяют на наличие ЗППП.

Также Липпс уточнила, что у пожилых людей симптомы венерических болезней могут проявляться достаточно специфически. Например, сифилис может проявиться в виде кожной сыпи и зуда, а гонорея может вызывать боль в горле или суставах. Из-за этого становится сложнее поставить диагноз и вовремя начать лечение.

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Невролог Калмыкова объяснила, почему перед глазами появляются мушки
Врач Калмыкова: Мушки перед глазами появляются при резкой смене положения тела
16 октября 2023, 03:17

Фото: iStock/AndreyPopov

Врач-невролог Ольга Калмыкова объяснила, с чем может быть связано появление тёмных точек перед глазами, и в каких случаях этот симптом требует обращения к врачу. Об этом пишет радио Sputnik.
По словам специалиста, мурашки перед глазами обычно мелькают у пациентов при резкой смене положения тела или подъёме тяжестей. Чаще всего такой симптом говорит о повышении артериального давления, но в процессе обследования могут быть выявлены и другие причины, отметила Калмыкова.

«Чаще всего они возникают на фоне повышенного давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм или гипертонус. Кроме того, мушки могут быть вызваны низким давлением, или артериальной гипотензией, болезнями глаз, анемией. Они могут быть проявлением мигрени или сахарного диабета», — цитирует издание слова собеседницы.

Если мушки перед глазами появляются чаще, чем три-четыре раза в месяц, необходимо проконсультироваться с терапевтом, подчеркнула невролог.

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Врач Сосновский назвал неочевидный симптом рака, который нельзя игнорировать
Врач Сосновский: Боль в промежности может указывать на рак
16 октября 2023, 02:02

Фото: iStock/Motortion

Врач-уролог Станислав Сосновский заявил, что боли в промежности у мужчин и женщин могут являться симптомом онкологического заболевания. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, неприятные ощущения в области от лобковой кости до копчика нельзя игнорировать. Он подчеркнул, что при острых, режущих или тянущих болях нужно незамедлительно обратиться к врачу для прохождения соответствующих обследования.

Кроме того, следует обращаться внимание и на другие симптомы, сопровождающие неприятные ощущения - такие, как нехарактерные выделения или проблемы с мочеиспусканием, подчеркнул Сосновский.

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Сексолог Каран назвал лучший напиток для повышения либидо
Сексолог Раджи Каран считает кофе лучшим напитком, чтобы повысить либидо
16 октября 2023, 00:30

Фото: iStock/Deagreez

Кофе может улучшить сексуальную жизнь, так как содержит кофеин, который тонизирует организм и повышает сексуальное влечение и либидо человека. Такое мнение высказал сексолог Раджи Каран, сообщает «Правда.ру».
«В больших дозах кофеин расширяет кровеносные сосуды, что увеличивает кровоток. А оргазм и возбуждение во многом зависят от количества крови, попадающей в половые органы», — пояснил специалист.

При этом наиболее важную роль играет в этом процессе утренний чёрный кофе без молока, сливок и сахара, поскольку все эти компоненты делают напиток тяжёлым и калорийным, а это не полезно ни для тела, ни для секса.

Тем не менее, кофе для улучшения своей сексуальной жизни нельзя пить натощак, а также в тех случаях, когда у вас имеются гипертония, сердечно-сосудистые заболевания либо повышенная тревожность.

Ранее врач-терапевт, специалист по натуропатии и превентивной медицине Ольга Царёва рассказала, что грибы способны положительно влиять на женское и мужское либидо. Лучше всего по мнению эксперта подходят лисички и белые грибы. Чтобы максимально сохранить полезные свойства всех компонентов, врач советует употреблять грибы свежими после минимальной тепловой обработки. В блюдо полезно будет добавить специи, например, карри, имбирь, красный перец, которые являются отличными афродизиаками и антиоксидантами.

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Дерматолог Пассерон назвал опасный симптом, требующий срочного обращения к врачу
15 октября 2023, 18:03

Фото: istockphoto/Ridofranz

Появление раздражений на коже, бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи может сигнализировать о раке кожи.
Об этом рассказ французский дерматолог из Университетской клиники Ниццы доктор Тьерри Пассерон, пишет Daily Mail.
 
Меланомы выглядят как родинки различных оттенков коричневого цвета с неровными границами. При этом рак без меланомы обнаружить сложнее.
 
«Он проявляется в виде бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи, которые на первый взгляд могут выглядеть вполне безобидно», — предупреждает Тьерри Пассерон.
Вероятность летального исхода при немеланомном раке меньше, но распространенность данного заболевания гораздо выше. Но эта разновидность рака с малой вероятностью распространяется на другие части тела и поддается лечению.

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Косметолог Богачева рассказала о риске рубцов из-за SMAS-лифтинга
15 октября 2023, 16:04

Фото: istockphoto/dikushin

Популярная омолаживающая процедура SMAS-лифтинг способна вызвать рубцы и впадины, если её проводит неквалифицированный специалист.
Об этом напомнила «Газете.Ru» врач-косметолог, врач-дерматовенеролог Светлана Богачева.
 
«Достаточно глубокие повреждения возможны в том случае, если специалист-косметолог, работающий на аппарате для SMAS-лифтинга, неправильно подобрал глубину и мощность воздействия. Даже на аппарате для фотоомоложения можно нанести пациенту вред, получить сильные ожоги, несмотря на то, что по умолчанию эта технология работает с кожей поверхностно», — объяснила Богачева.
Чтобы избежать осложнения после SMAS-лифтинга, необходимо следовать рекомендациям специалиста. При этом в руках неопытного косметолога любая процедура может привести к негативным последствиям.
 
«Важно, чтобы косметическую процедуру проводил специалист, не просто владеющий методикой SMAS-лифтинга, но и имеющий достаточный опыт по работе на данных системах», — предупредила Богачева.
Ранее в Уфе SMAS-лифтинг сварил женщине лицо. Вместо подтяжки кожи женщина получила выжженные впадины, зарубцевавшиеся в шрамы. Во время процедуры, рассказывает женщина, ей казалось, что мышцы готовят в микроволновке. На следующее утро она испугалась отражения в зеркале. Лицо выглядело как варёное мясо, на щеке образовался провал.

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В Иране мужчина ослеп на один глаз после приема виагры
15 октября 2023, 13:49

Фото: istockphoto/nito100

Медики из Тегеранского медицинского университета в Иране описали случай, когда 32-летний мужчина ослеп на один глаз после того, как принял виагру.
Статья появилась в журнале Journal of Medical Case Reports. Мужчина принял 100 мг силденафила, который является действующим веществом препарата против эректильной дисфункции. Это максимальная доза препарата, которая вдвое превышает рекомендуемую. Через 3 часа мужчина внезапно потерял зрение.

Оказалось, что у пациента образовались тромбы в артерии и вене. Они доставляли кровь к правому глазу. Произошёл отёк сетчатки. Повреждение оказалось слишком обширным. Медики не смогли восстановить функцию глаза. Давление из-за скопления жидкости в итоге привело к физическому отделению сетчатки от другой части глаза.

В теории, предполагаемый эффект препарата по увеличению притока крови к половому члену может привести и к повреждению чувствительных кровеносных сосудов по аналогичному механизму.

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69-летняя Любовь Успенская рассказала свои секреты моложавой внешности
15 октября 2023, 12:20

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российская артистка Любовь Успенская в беседе с «Газетой.ru» рассказала о своих секретах красоты.
Как заявляет 69-летняя певица, свой день она начинает с двух стаканов воды. Она также рассказала, что занимается йогой и много гуляет. По мнению Успенской, главными правилами сохранения красоты является полный отказ от алкогольных напитков и здоровое питание. 

Успенская также рассказала, что иногда пользуется услугами косметолога и делает «инъекции красоты».

«Уколы красоты еще никто не отменял. Плюс, конечно же, мне повезло с генетикой. Я всегда стараюсь идти в ногу со временем. Ведь главное — быть молодым в душе, тогда и снаружи все будет в порядке», — поделилась певица .
Ранее врач-косметолог Дарья Баскакова рассказала об уходе 73-летней певицы Надежды Бабкиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Врач назвала пять важных рекомендаций для восстановления после ОРВИ
Врач Кашух рассказала о пяти важных рекомендациях для восстановления после ОРВИ
15 октября 2023, 11:19

Фото: istock / monstArrr_

Врач Екатерина Кашух в беседе с RT рассказала о советах, которые помогут восстановиться после перенесенного ОРВИ.
Кашух напомнила, что не до конца вылеченная инфекция может влиять на развитие хронических болезней и следует следить за лечением, не забрасывая его спустя пару дней после облегчения симптомов. 

«Поддержать организм после болезни можно с помощью физнагрузок. Сразу после выздоровления не стоит приступать к тренировкам: активность следует восстанавливать постепенно. Начать можно с прогулок на свежем воздухе или спокойных йога-практик», — дала рекомендацию Кашух.
Она также посоветовала добавить в рацион продукты, обогащенные витаминами С и D. Рекомендуется употреблять большое количество воды с добавлением ягод или лимона. Еще одним полезным занятием станет самомассаж для улучшения кровообращения. Екатерина Кашух также предлагает попробовать дыхательные практики и медитации для снятия стресса, так как он может замедлить процесс восстановления после ОРВИ.

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