Врач объяснила зависимость инфарктов и инсультов от магнитных бурь

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Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, как магнитные бури и солнечные затмения влияют на здоровье человека.
«Метеорологические факторы запускают минимальные изменения в организме, которые, в свою очередь, влияют на вегетативную нервную систему. Поэтому даже здоровые люди во время геомагнитных бурь или солнечных затмений могут испытывать необъяснимый стресс, повышенную тревожность, чувствительность к физической боли и другим внешним факторам», — приводит слова Демьяновской RT.
Специалист рассказала, что изменения геомагнитного поля могут оказывать влияние на свертываемость крови и тонус сосудистой стенки. По словам невролога, порядка 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов случается в период геомагнитных бурь.
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