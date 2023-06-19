Врач Одабашян объяснил вред вечернего занятия спортом

Фото: istockphoto.com/AnnaStills
Врач Одабашян: «Спортом можно заниматься активно с двенадцати до восемнадцати часов»
Врач-психотерапевт, стрессолог и сомнолог Андрей Одабашян заявил, что занятия фитнесом в вечернее время негативно сказываются на здоровье, посколько организм, уже потративший много сил за весь день, получает вновь много нагрузки.
Ранее персональный тренер по фитнесу, выступающая спортсменка в категории фитнес-бикини Анастасия Медведева пояснила, что при похудении необязательно исключать из рациона жирное, сладкое и мучное, поскольку употребление таких продуктов при условии контроля калорийности никак не влияют на набор веса. Она добавила, что и правильное питание само по себе не способствует похудению. В этом вопросе главное, по словам эксперта, – дефицит калорий.
«Спортом можно заниматься активно с двенадцати до восемнадцати часов. Вечером, когда все ходят в фитнес клубы — это вред, потому что организм уже закисленный, мы в течение дня вычерпнули все резервы, а тут еще добавляем нагрузку. После восемнадцати часов человек должен готовиться ко сну. Так придумано природой», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Одабашян.
Мелисса Тимофеева