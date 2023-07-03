Врач-онколог Азизова рассказала о неочевидном симптоме рака легких

Рак легких – наиболее распространенное злокачественное образование в мире, а также наиболее частая причина летальных исходов среди онкологических патологий, характеризуется достаточно скрытым течением и ранним появлением метастазов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Врач-онколог Видновской РКБ Гузаль Азизова рассказала о нетривиальных симптомах рака, которые можно спутать с другими болезнями и затянуть обращение к нужному специалисту.









«Среди основных причин рака легкого на первом месте стоит, конечно, курение, в том числе и пассивное. Другими провоцирующими факторами могут быть контакт с канцерогенными веществами, вдыхание радона и волокон асбеста, наследственная предрасположенность, радиоактивное облучение, наличие хронических заболеваний органов дыхания и эндокринных патологий, вирусные инфекции и загрязнение атмосферы», — отметила врач-онколог.

Отказ от вредных привычек, в первую очередь от курения; соблюдение здорового образа жизни: правильное питание богатое витаминами и ежедневные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе; вовремя лечить заболевания бронхов, чтобы не было перехода в хроническую форму; проветривание помещения, ежедневная влажная уборка квартиры; необходимо снизить контакт с вредными химическими веществами и тяжелыми металлами до минимума. Во время работы обязательно использовать средства защиты: респираторы, маски.

Начальные симптомы заболевания легких не связаны с дыхательной системой. Ничем не подкрепленная слабость в начале дня является одним из тревожных звоночков. Также, утомляемость сопровождается повышенной температурой тела, дерматитом, головокружением, потерей чувствительности и нарушением координации.При наблюдении у себя таких симптомов нужно незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту для проведения обследования.Профилактика рака легких включает следующие рекомендации: