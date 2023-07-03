Врач-онколог Азизова рассказала о неочевидном симптоме рака легких

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Рак легких – наиболее распространенное злокачественное образование в мире, а также наиболее частая причина летальных исходов среди онкологических патологий, характеризуется достаточно скрытым течением и ранним появлением метастазов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач-онколог Видновской РКБ Гузаль Азизова рассказала о нетривиальных симптомах рака, которые можно спутать с другими болезнями и затянуть обращение к нужному специалисту.
При наблюдении у себя таких симптомов нужно незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту для проведения обследования.
Профилактика рака легких включает следующие рекомендации:
«Среди основных причин рака легкого на первом месте стоит, конечно, курение, в том числе и пассивное. Другими провоцирующими факторами могут быть контакт с канцерогенными веществами, вдыхание радона и волокон асбеста, наследственная предрасположенность, радиоактивное облучение, наличие хронических заболеваний органов дыхания и эндокринных патологий, вирусные инфекции и загрязнение атмосферы», — отметила врач-онколог.
- Отказ от вредных привычек, в первую очередь от курения;
- соблюдение здорового образа жизни: правильное питание богатое витаминами и ежедневные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе;
- вовремя лечить заболевания бронхов, чтобы не было перехода в хроническую форму;
- проветривание помещения, ежедневная влажная уборка квартиры;
- необходимо снизить контакт с вредными химическими веществами и тяжелыми металлами до минимума. Во время работы обязательно использовать средства защиты: респираторы, маски.
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