Врач-онколог назвал неочевидный симптом рака яичек

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Болезненность и рост груди у мужчин может свидетельствовать о развитии онкологии яичек. Об таком неочевидном симптоме предупредил хирург-онколог Али Жумхавала, пишет Huffington Post.
Врач объяснил, что боли в груди у мужчин появляться из-за выработки гормона под названием хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Обычно, этот гормон увеличивается в организме женщин во время беременности. Из-за него у женщин увеличивается грудь во время вынашивания ребенка и происходит много других важных изменений.
Он также добавил, что в редких случаях рост ХГЧ в организме мужчин для выявления рака проверят с помощью теста на беременность. Но не стоит всегда на 100% полагаться на данный метод. Самым эффективным методом самодиагностики онколог назвал регулярную пальпацию тканей для выявления уплотнений или шишек.
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«В редких случаях он (гормон ХГЧ - прим. ред.) является симптомом рака яичка», — заявил Жумхавала.
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Алина Юрчак