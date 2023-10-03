Врач-онколог назвал первый симптом агрессивного рака поджелудочной

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Рак поджелудочной относится к быстро прогрессирующим и сложным в лечении заболеваниям. При заболевании поджелудочной железы нарушается работа во всем организме.
«Выведение из строя этого органа пошатнет сразу две огромные системы в человеческом теле: пищеварительную и гормональную», – заявил врач.
Появление болей в области живота не стоит игнорировать. При раке боль может отдавать в спину и усиливаться в лежачем положении. Также рак поджелудочной многие люди первое время могут принимать как заболевания межпозвонковых дисков.
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