Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач-онколог назвал первый симптом агрессивного рака поджелудочной

Врач-онколог назвал первый симптом агрессивного рака поджелудочной

Онколог Карасев назвал желтизну кожи первым симптомом агрессивного рака
03 октября 2023, 12:49
Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Одним из самых опасных и сложно излечимых видов онкологии врачи считают рак поджелудочной. О главных симптомах агрессивного рака рассказал онколог и хирург Иван Карасев в своем телеграм-канале.

Рак поджелудочной относится к быстро прогрессирующим и сложным в лечении заболеваниям. При заболевании поджелудочной железы нарушается работа во всем организме.

«Выведение из строя этого органа пошатнет сразу две огромные системы в человеческом теле: пищеварительную и гормональную», – заявил врач.

Как отмечает Карасев, на серьезные проблемы в организме указывает желтушность кожи и склер, желтизна может быть признаком опухоли головки поджелудочной железы.

Появление болей в области живота не стоит игнорировать. При раке боль может отдавать в спину и усиливаться в лежачем положении. Также рак поджелудочной многие люди первое время могут принимать как заболевания межпозвонковых дисков.

Читайте также:

Надуть щёки и закрыть глаза: как понять, что случился инсульт?

Эндокринолог Павлова перечислила худшие продукты для сосудов
Врач Романенко: Здоровью печени вредят жирная пища и алкоголь

#врачи
#хирург
#заболевания
#рак
#люди
#онкология
Читайте нас в
Подмосковные врачи извлекли из носа маленькой девочки бумажку, с которой она ходила 2 недели
03 октября 2023, 12:40

Фото: istockphoto / gpointstudio

В поликлинику Видновской больницы обратились родители 5-летней девочки с жалобами на резкий запах из носа ребёнка.

Врачи провели обследование малышки и нашли в её носу инородное тело в полости носа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Позже врачи узнали, что девочка в процессы игры вдохнула бумажку и не рассказала родителям об этом.

Девочка ходила с бумажкой в носу около двух недель, врачи приняли решение о проведении операции по извлечению инородного предмета. 

 «Мы приняли решение о проведении операции. Она проводилась под общим наркозом. Учитывая длительное нахождение в полости носа инородного тела, оно было спаяно со слизистой оболочкой, что представляло определенные трудности при оперативном вмешательстве. Тем не менее, с помощью эндоскопических инструментов находка была благополучно извлечена. Малоинвазивная операция прошла успешно и заняла не более 20 минут», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова. 

Врач также отметила, что ребёнок находился на протяжении двух недель в опасном положении, так как даже маленькое инородное тело в носу могло вызвать асфиксию с летальным исходом.

На сегодняшний день юная пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. 

Читайте также:

Подмосковные врачи помогли родить жительнице Запорожской области с опухолью мозга.

В Видновском перинатальном центре выходили новорождённого с весом 850 граммов.

Подмосковные травматологи прооперировали ребенка с вывихом и переломом обеих лодыжек.
#врачи
#операция
#больницы
#операции
#девочка
#игры
#тела
Читайте нас в
В Подмосковье снижается заболеваемость алкоголизмом
03 октября 2023, 10:38

Фото: istockphoto / itakdalee

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что в Московской области прослеживается тенденция к снижению заболеваемости алкоголизмом.
Ежегодно 3 октября отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.
«Уже несколько лет мы наблюдаем позитивную динамику по сокращению количества тех, кто страдает от алкоголизма. Так, заболеваемость алкоголизмом в 2022 году по сравнению с 2020 годом снизилась на 5%. И на те же 5% снизилась она в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил психиатр-нарколог Виталий Холдин.
Наблюдается снижение заболеваемости алкоголизмом среди взрослых и также среди несовершеннолетних. Это происходит благодаря слаженной профилактической работе наркологической службы со студентами, школьниками и их родителями. 

Специалисты рекомендуют прививать правильные привычки и здоровое отношение к трезвости как норме жизни детям с раннего возраста.

Читайте также:

Стало известно, какие люди находятся в основной группе риска по болезням сердца.

Врач Кондрахин назвал длительный кашель симптомом серьёзных заболеваний.

Диетолог Королева назвала мясные полуфабрикаты самым вредным видом мяса.
#нарколог
#специалисты
#снижение
#психиатр
Читайте нас в
В России создают вакцину для лечения агрессивного рака
Академик Гинцбург: В РФ создают мРНК-вакцину для лечения агрессивного рака
03 октября 2023, 10:16

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Глава Института имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал «Газете.Ru» о разработке мРНК-вакцин в его центре. Эти вакцины имеют опасные побочные эффекты, угрожающие жизни человека. Поэтому их применяют в крайне редки случаях для лечения агрессивного рака, когда иного выбора уже нет.

«мРНК-технологии имеют большое количество побочек, в том числе миокардитов как внешней, так и внутренний оболочки сердечной камеры. Они возникают за счет того, что наша иммунная система воспринимает те липиды, в которые упаковано мРНК, как чужеродные», — объяснил Гинцбург.
Помимо этого, мРНК для организма воспринимается как чужеродные объекты, поэтому в организме может начаться сильное воспаление. Но, по словам академика, другого варианта для лечения агрессивного рака еще нет. 

«Мы продолжаем создавать мРНК-вакцину против онкологических заболеваний. В этом случае окна выборов не существует. Например, при меланоме использование мРНК-препаратов позволяет создать очень мощный иммунитет», — заключил академик.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин объяснил, почему молодёжь стала чаще болеть онкологией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

Надуть щёки и закрыть глаза: как понять, что случился инсульт?

Эндокринолог Павлова перечислила худшие продукты для сосудов

Врач Романенко: Здоровью печени вредят жирная пища и алкоголь

#вакцины
#технологии
#иммунитет
#александр гинцбург
#лекарства
#онкология
Читайте нас в
В Коломне специалисты отремонтируют хирургический корпус больницы
03 октября 2023, 10:08

Фото: istockphoto / Vadym Terelyuk

Специалисты продолжают капитальный ремонт хирургического корпуса № 2, находящегося на территории больничного городка Коломенской областной больницы.

Хирургический корпус № 2 является старейшим стационарным корпусом на территории больничного городка, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Корпус построили в 1937 году. После проведения работ в нём разместят Региональный сосудистый центр: неврологическое отделение для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, кардиологическое отделение и отделение сердечно-сосудистой хирургии. Пациенты, перенесшие инсульт или инфаркт, смогут проходить здесь первый этап реабилитации. После завершения работ корпус сможет принять на госпитализацию 170 пациентов.

По проекту запланированы 2-3 местные палаты с санузлом.

Читайте также:

Подмосковные больницы в этом году получат 14 передвижных ФАПов с флюорографами.

В подмосковные больницы в этом году поступило более 130 аппаратов УЗИ.

Ещё 16 новых машин скорой помощи уже на следующей неделе выйдут на линию.
#инсульт
#инфаркт
#больницы
#пациенты
#узи
#ремонт
#капремонт
#капитальный ремонт
#больница
#хирург
#коломна
Читайте нас в
В подмосковные больницы в этом году поступило более 130 аппаратов УЗИ
03 октября 2023, 09:47

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Подмосковные медицинские организации продолжают получать новое медоборудование, в том числе диагностическое. Так, больницы Подмосковья с начала года получили 134 аппарата для ультразвуковой диагностики на общую сумму 778 миллионов рублей.
«Для качественной диагностики необходима современная медицинская техника. Ультразвуковые исследования применяется в различных случаях: будь то ведение беременности, диагностика заболеваний или контроль лечения. В прошлом году мы поставили в наши больницы и поликлиники порядка 160 аппаратов УЗИ», – сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Также, Светлана Стригункова отметила. что до конца года больницы получат ещё больше 170 аппаратов для ультразвуковой диагностики. Для оснащения больниц современным оборудованием из бюджета региона было выделено более 1 миллиарда рублей.

В Электростальскую больницу поступило четыре ультразвуковых аппарата, а также ультразвуковой сканер стоимостью для отделения гинекологии.

Читайте также:

В Дмитровскую областную больницу поступил новый маммограф.

В Подмосковье увеличили доплату медикам в 5 раз.

Воробьёв обсудил вопросы здравоохранения с врачами Воскресенской больницы.
#здравоохранение
#техника
#контроль
#аппарат
#больницы
#план
#светлана стригункова
#диагностика
#узи
#андрей воробьёв
Читайте нас в
Надуть щёки и закрыть глаза: как понять, что случился инсульт?
Кардиолог Конев назвал основные симптомы инсульта
03 октября 2023, 09:01

Фото: IStock/Tunatura

К основным признакам инсульта относится онемение. Об этом «Радио 1» рассказал врач-кардиолог Юрий Конев.
По словам специалиста, во время инсульта у человека могут онеметь все конечности и части лица. Понять, что у человека случилась беда можно, попросив его надуть щёки или закрыть глаза.
«Человек перестаёт чувствовать части своего тела: рука, нога, две руки или ноги, и вообще все конечности. Онемевают некоторые части лица, появляется асимметрия. Достаточно заставить человека надуть щёки и одна из них парусит, то это, вероятно, инсульт. То же самое с глазами, например, когда один глаз не закрывается. Также может измениться походка, осанка», — сказал Конев.
Читайте также: 

Давление и синяки: кардиолог Конев назвал ранние признаки инсульта

Кардиолог призвал сделать все лекарства в России бесплатными

Россияне пожаловались на аналоги лекарств, которые перестали ввозить в страну
#лекарства
#инсульт
#кардиолог
#глаза
#человек
Читайте нас в
Эндокринолог Павлова перечислила худшие продукты для сосудов
Эндокринолог Павлова: Сахар и йогурты вредные для сосудов продукты
03 октября 2023, 06:28

Фото: iStock/Anna Volobueva

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала самые вредные для сосудов продукты. Соответствующая публикация доступна в её Телеграм-канале.
По словам специалиста, употребления ряда продуктов, вредящих сосудам, следует ограничить. К таким продуктам относятся, например, сахар и считающиеся безобидными йогурты. Павлова подчеркнула, что йогурт является таким же десертом, как торты или мороженное.

Врач добавила, что особую опасность для сосудов также представляют газированные напитки, в состав которых входит сахар и различные красители.

Читайте также:

В Красноярске пенсионерка заразилась редким заболеванием от муравьёв

Врач Романенко: Здоровью печени вредят жирная пища и алкоголь

Врач Кондрахин назвал длительный кашель симптомом серьезных заболеваний

#сахар
#пища
#опасность
#врач
Читайте нас в
В Красноярске пенсионерка заразилась редким заболеванием от муравьёв
В Красноярске пенсионерка заразилась от муравьёв дикроцелиозом
03 октября 2023, 05:46

Фото: iStock/RHJ

В Партизанском районе Красноярска пенсионерка заразилась от муравьёв дикроцелиозом. Об этом пишет ngs24.ru со ссылкой на главного санитарного врача по региону Дмитрия Горячева.
По информации издания, в настоящее время женщина лечится дома.

Дикроцелиоз является редким видом гельминтозов и встречается у людей достаточно редко. В красноярском крае этот случай стал первым. Человек может заразиться дикроцелиозом при случайном заглатывании зараженных муравьев, когда ест зелень, ягоды или овощи прям с огорода, а также поражённую печень скота.

«Профилактикой этого заболевания является тщательное мытье ягод, овощей, собранных в огороде, а также соблюдение технологии приготовления продуктов», — цитирует издание слова Горячева.

Читайте также:

Врач Кондрахин назвал длительный кашель симптомом серьезных заболеваний

Британку госпитализировали с пневмонией и кислородным голоданием из-за вейпинга

Диетолог Гинзбург посоветовал ежедневно употреблять кисломолочные продукты

#продукты
#ягоды
#женщина
#овощи
#человек
#заболевания
Читайте нас в
Врач Романенко: Здоровью печени вредят жирная пища и алкоголь
03 октября 2023, 03:26

Фото: iStock/FotoDuets

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что на состоянии печени негативно сказываются употребление алкоголя, бесконтрольный прием лекарств, а также неправильное питание.
«Наличие большого количества жирной, жареной пищи, неправильное питание в целом повышают нагрузку и могут приводить к заболеваниям печени, избыточному весу, проблемам с органами желудочно-кишечного тракта», — цитирует слова специалиста «Москва 24».

Ещё одной привычкой, способной привести к негативным последствиям для печени, доктор назвал бесконтрольный приём каких-либо лекарств. Романенко пояснила, что гепатотоксичное влияние не печень могут оказывать анальгетики или антибактериальные препараты, поэтому принимать их можно исключительно по назначению врача.

Кроме того, работу печени могут нарушить спиртные напитки.

«Зачастую даже не имеет значения, сколько именно алкоголя человек употребляет. Все зависит от индивидуальных особенностей. Иногда даже эпизодическое употребление спиртного может привести к негативным последствиям для печени», — заключила Татьяна Романенко.

Читайте также:

Врач Кондрахин назвал длительный кашель симптомом серьезных заболеваний

Диетолог Гинзбург посоветовал ежедневно употреблять кисломолочные продукты

Малышева назвала необычный способ для раннего выявления рака

#врач
#питание
#напитки
#человек
#препараты
Читайте нас в
Достижения.рф