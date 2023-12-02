Врач Павлова рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила россиян о том, что в преддверии Нового года не следует есть килограммы мандаринов. Об этом она написала в своём Телеграм-канале.
«Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день», — говорится в публикации.
При этом дневную норму лучше всего разделить на несколько приёмов пищи, добавила Павлова.
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