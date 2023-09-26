Врач Пережогин назвал методы борьбы с «цифровым наркотиком»

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«Человечество создало себе новую болезнь, как когда-то был алкоголь, потом табак, героин, кокаин, другие наркотики и сегодня у нас появился цифровой наркотик, точнее их целая группа. Клиническая картина людей, зависимых от соцсетей и видеоигр отличается. Что касается запретов – не нужно отменять видеоигры, алкоголь, табак, поскольку каждый делает выбор сам, но нужно объяснять, что выбор этот делается осознанно», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Пережогин.
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