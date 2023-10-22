Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач Пермикина рассказала, как контролировать хронические заболевания осенью

Врач Пермикина рассказала, как контролировать хронические заболевания осенью

22 октября 2023, 23:34
Фото: iStock/humonia

Фото: iStock/humonia

Кардиолог Ирина Пермикина рассказала, как осенью контролировать хронические заболевания. Об этом пишет RT.
Врач отметила, что осенью у россиян чаще всего обостряются респираторные, сердечно-сосудистые заболевания и ментальные расстройства.

По словам Пермикиной, вылечить хронические заболевания раз и навсегда невозможно, однако контролируя их можно достичь ремиссии. Она добавила, что пациентам с гипертонией важно регулярно измерять давление даже при хорошем самочувствие, чтобы вовремя заметить его скачки и принять соответствующие меры.


Кроме того, пациентам с болезнями сердца нужно проводить профилактику гриппа и простуды — в том числе вакцинацию, подчеркнула кардиолог.

«Если вы заметили, что ваше эмоциональное состояние ухудшилось, обратитесь к психологу, чтобы составить план действий», — заключила Ирина Пермикина.

Читайте также:

Лор Зайцев: При заложенности носа лучше использовать детские капли

Гастроэнтеролог Алисова: Полезнее всего для нашего кишечника кокосы, мята и ягоды

Диетолог Белева: Топленое масло и чеснок в сезон простуд помогут организму
#кардиолог
#врач
#меры
#заболевания
#осень
Читайте нас в
В Каширскую больницу поступило новое диагностическое оборудование
22 октября 2023, 20:41

Фото: iStock/Photo_Concepts

В Женскую консультацию Каширской больницы поступило новое диагностическое оборудование, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
В больницу Каширы передали универсальную систему для ультразвуковой диагностики.

Новая система позволит проводить точную и качественную диагностику для женщин всех возрастов. С помощью аппарата УЗИ также можно проводить исследования различных органов и систем организма.

«Новое оборудование позволит нашим медицинским специалистам более точно и оперативно определять различные патологии и заболевания, такие как опухоли матки, яичников, миомы, эндометриоз и другие гинекологические проблемы», - прокомментировал ситуацию заведующий женской консультаций Алексей Бунаков.

По его словам, новый аппарат УЗИ также позволит медицинским сотрудникам более точно контролировать беременность и все этапы развития плода.

Отмечается, что с начала 2023 года в каширскую больницу поступило четыре единицы новой диагностической техники.

Читайте также: 

В Кашире приступили к формированию состава Молодежного парламента

В Кашире провели мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню отца

Коллективы из Каширы приняли участие в фестивале «Музыкальная осень»
#аппарат
#оборудование
#узи
#беременность
#кашира
#подмосковье
#больница
Читайте нас в
В Дубне состоялась акция «Здоровая суббота»
22 октября 2023, 12:52

Фото: Максим Тихомиров

Акция «Здоровая суббота» прошла на базе МСЧ №9 ФМБА России.
Пациентов принимали врачи Медсанчасти-9, сотрудники клиники «ДНК», учреждений ФМБА России.

Все пациенты, причём не только прикрепленные к МСЧ-9, могли получить консультацию у 29 специалистов (неврология, кардиология, эндокринология, гастроэнтерология и др.). У всех желающих была возможность пройти вакцинацию, диспансеризацию, ЭКГ, УЗИ, компьютерную томографию, а также маммографию, флюорографию, лабораторные исследования крови. Пациентам предлагали легкий завтрак и кислородные коктейли. Для детей была организована игровая зона.
 
Было зарегистрировано 671 посещение; 19 человек пригласили на дальнейшее обследование, а 30 человек будут лечиться в дневном или круглосуточном стационаре МСЧ-9.
 
Руководитель Медико-санитарной части №9 ФМБА России Ирина Ларионова рассказала, что такие приемы будут проводить регулярно.

Читайте также:

Подмосковные врачи прооперировали девушку, получившую травму на занятиях танцами

В селе Сокольниково под Можайском в 2025 году откроют ФАП

В Подмосковье поступил новый аппарат УЗИ
#здоровье
#подмосковье
#больница
Читайте нас в
Названы эффективные сосудосуживающие капли при заложенности носа
Лор Зайцев: при заложенности носа лучше использовать детские капли
22 октября 2023, 12:37

Фото: iStock/Choreograph

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал в беседе с NEWS.ru, что при заложенности носа лучше всего использовать детские сосудосуживающие капли пролонгированного действия, так как они не вызывают привыкания.
«Детские капли нужно использовать в течение двух-трех, максимум четырех дней, сначала два раза в день, потом один раз в день», — приводит слова специалиста NEWS.ru.

По словам Зайцева, из-за запредельного количества адреналина может возникнуть привыкание к сосудосуживающим каплям. Если процесс лечения затягивается, тогда следует обратиться к медикам, потому что после острого ринита начнется риносинусит, а после  — гайморит.

Ранее лор высшей категории Константин Добрецов заявил, что задохнуться во сне из-за заложенности носа невозможно. 

Читайте также:

Названа самая неожиданная причина постоянно заложенного носа

Лор Добрецов объяснил, можно ли умереть во сне из-за заложенного носа

Врач объяснила зависимость инфарктов и инсультов от магнитных бурь
#здоровье
#человек
#врач
#заболевания
Читайте нас в
Гастроэнтеролог Алисова: Полезнее всего для нашего кишечника кокосы, мята и ягоды
22 октября 2023, 07:07

Фото: iStock/DenisMArt

Человеческий кишечник — важнейшая часть нашего с вами пищеварения, поскольку именно в нём содержится около 70 процентов всех клеток, которые вырабатывают антитела. О том, какие продукты для кишечника полезнее всего, рассказала порталу MedikForum врач-гастроэнтеролог Александра Алисова.
«Живущие в кишечнике бактерии расщепляют клетчатку и производят витамины, которые необходимы организму. Вот почему здоровый кишечник может внести значительный вклад в предотвращение различных заболеваний», — прежде всего подчеркнула врач.

Наиболее полезными для кишечника являются, по её мнению, кокосы, мята и ягоды. В частности, мята обладает спазмолитическими свойствами и идеальна для облегчения так называемого синдрома раздраженного кишечника (СРК) и других проблем в области желудочно-кишечного тракта.

Кокосы помогают усваивать питательные вещества и особенно полезны при заболеваниях кишечника. Они предотвращают запоры, нарушение обмена веществ и вздутие живота. А употребление в сутки хотя бы одной чашки ягод приносит организму сразу 8 граммов клетчатки — а это ни много ни мало четверть нашей с вами в ней суточной потребности.

Также для нормальной работы кишечника в рацион необходимо ввести продукты, содержащие разные виды клетчатки. Она необходима для улучшения работы кишечника и полезна для пищеварения. Клетчатка содержится в овощах и фруктах, цельнозерновом хлебе, пасте из твердых сортов пшеницы, буром рисе.

Ранее в своем Telegram-канале «Очаровательный кишечник»  врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева сообщила, что есть один замечательный продукт, который улучшает качество кожи и волос, помогает восстановиться после различных инфекций и отравлений, укрепляет суставы и кости, а также благотворно влияет на слизистую оболочку кишечника. Речь идет о костном бульоне, самое полезное в котором — высокое содержание коллагена и минералов. Эти вещества усваиваются желудочно-кишечным трактом в виде аминокислот и коротких пептидов. Таким образом, блюда на основе костного бульона способны укрепить организм и запустить нормальную работу кишечника.

Читайте также:

Врач Кашух рассказала, из-за чего возникает синдром раздражённого кишечника

Гастроэнтеролог Лебедева рассказала о продукте, улучшающем работу кишечника

Врач Малиновская назвала способ улучшить работу кишечника
#здоровье
#врачи
#продукты
#ягоды
Читайте нас в
Диетолог Белева: Топленое масло и чеснок в сезон простуд помогут организму
22 октября 2023, 06:04

Фото: iStock/hayatikayhan

Гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева рассказала, что топленое масло и чеснок являются одними из самых эффективных продуктов, которые помогут поддержать иммунную систему и повысить сопротивляемость организма простудным заболеваниям.
В беседе с «Известиями» доктор Белева рассказала, что топленое масло содержит витамины группы B, а также A, E, D, PP и полезные полиненасыщенные кислоты, фосфор, железо, кальций, цинк, медь. Основной же его компонент — масляная кислота — повышает эластичность кровеносных сосудов, а также благотворно влияет на микрофлору кишечника.

Растительные масла, такие как подсолнечное и оливковое, также полезны для здоровья в период острых респираторных заболеваний.

Чеснок же вообще считается медиками «чемпионом» по питательным веществам и содержит, помимо витамина С, также и витамины группы В, кальций, калий, фосфор, селен, магний, натрий, цинк и железо.

Чеснок ускоряет выздоровление и сокращает продолжительность ОРВИ. За целебную силу чеснока отвечает активное вещество аллицин, – это органическое соединение, которое образуется при разрушении клеток чеснока. Сильная горечь, которую мы чувствуем при употреблении чеснока – это и есть аллицин. Он обладает противовирусной активностью и противовоспалительной эффективностью при ОРВИ.

Читайте также:

Доктор назвал неприятные побочные свойства чеснока

Иммунолог Ярцева перечислила способы защиты от сезонных болезней

Эндокринолог Павлова посоветовала меньше есть, чтобы не заболеть осенью
#масло
#орви
#врачи
#советы
Читайте нас в
Диетолог Круглова назвала лучшее время суток для употребления пельменей
Диетолог Круглова: пельмени лучше всего есть днем, когда организм полон сил
21 октября 2023, 19:57

Фото: iStock/Anastasiya Larionova

Диетолог Наталья Круглова рассказала в беседе с NEWS.ru., что пельмени лучше всего употреблять в пищу в дневное время суток, когда организм проснулся и готов к нагрузкам, в том числе к тому, чтобы переваривать «тяжелые» продукты.
«Для их приготовления часто используется красное мясо: свинина, говядина, баранина. Красное мясо достаточно долго переваривается, вечером это может принести дискомфорт и помешать полноценному сну», — цитирует диетолога NEWS.ru.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что пельмени полезны из-за содержания в них полезных жиров и белков, которые способны давать силу и энергию человеку. При этом, врач отметила, что речь идёт преимущественно о натуральных, самостоятельно приготовленных пельменях, а не о покупном полуфабрикате.

Читайте также:

Производитель из Серпухова раскрыл секрет настоящих пельменей

Россиянам раскрыли неожиданную пользу пельменей

Врач объяснила зависимость инфарктов и инсультов от магнитных бурь
#врач
#мясо
#диетолог
#терапевт
Читайте нас в
Врач объяснила зависимость инфарктов и инсультов от магнитных бурь
Невролог Демьяновская: магнитные бури провоцируют 70% инфарктов и инсультов
21 октября 2023, 19:34

Фото: iStock/Farknot_Architect

Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, как магнитные бури и солнечные затмения влияют на здоровье человека.
«Метеорологические факторы запускают минимальные изменения в организме, которые, в свою очередь, влияют на вегетативную нервную систему. Поэтому даже здоровые люди во время геомагнитных бурь или солнечных затмений могут испытывать необъяснимый стресс, повышенную тревожность, чувствительность к физической боли и другим внешним факторам», — приводит слова Демьяновской RT.

Специалист рассказала, что изменения геомагнитного поля могут оказывать влияние на свертываемость крови и тонус сосудистой стенки. По словам невролога, порядка 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов случается в период геомагнитных бурь.

Демьяновская пояснила, что снизить влияние метеоусловий на людей с повышенной метеочувствительностью сложно, однако это возможно сделать при условии полной ремиссии или излечения хронических заболеваний.

Читайте также:

Кардиолог предупредил о крайне опасном сигнале организма после употребления алкоголя

Врач Кашух рассказала, из-за чего возникает синдром раздражённого кишечника

Пульмонолог Карабиненко призвал россиян делать прививки и пользоваться масками
#изменения
#прививки
#кардиолог
#стресс
#люди
Читайте нас в
Диетолог Гудкова: Тем, кто худеет, можно пить сухое вино
21 октября 2023, 06:14

Фото: iStock/Jag_cz

При похудении не запрещается употреблять вино, однако для этого следует выбирать сухие его виды. Об этом в беседе с «Лентой ру» рассказала врач-диетолог Дарья Гудкова.
Дело в том, объясняет специалист, что в одном бокале полусладкого вина содержится 80-100 килокалорий, в полусухом — 78. Поэтому, если и употреблять алкоголь, то как раз в виде сухих вин.

Уточняется, что любая пища при употреблении сухого вина должна быть обязательно насыщена жирами и белками. При этом, Гудкова настоятельно не рекомендует употреблять алкоголь перед сном.

Читайте также:

Доктор Мясников рассказал о пользе двух спиртных напитков

Подмосковный терапевт Асанов раскрыл механизм влияния алкоголя на интеллект

FiN: Пиво полезнее для здоровья кишечника, чем кефиры и йогурты
#диетолог
#вино
#врачи
#советы
Читайте нас в
Подмосковные врачи прооперировали девушку, получившую травму на занятиях танцами
20 октября 2023, 19:22

Фото: Минздрав МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы поставили на ноги девушку, получившую травму во время занятий танцами. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в приёмный покой 17-летнюю девушку, которая занималась в танцевальном зале и неудачно начала разминку. Разогревающее упражнение привело подростка к тяжелейшей травме – вывиху надколенника и повреждению наружного мыщелка бедренной кости. 
 
В полости сустава у пациентки была кровь. Врачи сделали пункцию сустава и получили 80 мл свежей крови с примесью жира. Это свидетельствовало о повреждении костных структур. Чтобы подтвердить диагноз, потребовалось МРТ-обследование.
 
Для устранения патологии хирурги провели артроскопию коленного сустава и зафиксировали оторванный костный элемент бедра винтом Герберта.
 
Сейчас девушка восстанавливается после хирургического лечения. Впереди её ждёт длительный курс реабилитации. 

Читайте также:

В селе Сокольниково под Можайском в 2025 году откроют ФАП

В Подмосковье поступил новый аппарат УЗИ

В Подмосковье от гриппа привились более 2 миллионов человек
 
#минздрав мо
#врачи
#хирург
#танцы
#девушка
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Достижения.рф