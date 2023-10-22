Врач Пермикина рассказала, как контролировать хронические заболевания осенью

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Кардиолог Ирина Пермикина рассказала, как осенью контролировать хронические заболевания. Об этом пишет RT.
Врач отметила, что осенью у россиян чаще всего обостряются респираторные, сердечно-сосудистые заболевания и ментальные расстройства.
По словам Пермикиной, вылечить хронические заболевания раз и навсегда невозможно, однако контролируя их можно достичь ремиссии. Она добавила, что пациентам с гипертонией важно регулярно измерять давление даже при хорошем самочувствие, чтобы вовремя заметить его скачки и принять соответствующие меры.
Кроме того, пациентам с болезнями сердца нужно проводить профилактику гриппа и простуды — в том числе вакцинацию, подчеркнула кардиолог.
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По словам Пермикиной, вылечить хронические заболевания раз и навсегда невозможно, однако контролируя их можно достичь ремиссии. Она добавила, что пациентам с гипертонией важно регулярно измерять давление даже при хорошем самочувствие, чтобы вовремя заметить его скачки и принять соответствующие меры.
«Если вы заметили, что ваше эмоциональное состояние ухудшилось, обратитесь к психологу, чтобы составить план действий», — заключила Ирина Пермикина.
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Диана Аванесян