Врач Пивоварова назвала самые опасные бьюти-процедуры

РИА Новости/Алексей Филиппов
Также врач предупреждает, что краска, которую вводят под кожу, может изменить свой цвет из-за температуры тела или косметических средств. По мнению эксперта, инъекции ботокса из-за некачественно обработанных игл также могут вызвать аллергию или инфицирование.
Липосакция тоже является опасной процедурой: есть вероятность заражения, воспалений и нарушения обмена веществ.
Ранее были озвучены главные риски операции «узкая талия». Ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе рассказал, что операция «узкая талия», которая может проводиться путём либо удаления нижних пар рёбер, либо небольших надрезов и проколов в районе рёбер, опасна опущением внутренних органов и продолжительным и дискомфортным восстановительным периодом.
Как отметил специалист в беседе с порталом «Дни.ру», достигнутый эффект может уйти после беременности и родов из-за набора веса, расхождения рёбер и тазовых костей, а также увеличения диаметра талии.