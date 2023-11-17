Врач Позднякова заявила о риске развития рака лёгких у детей при курении вейпа

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Врач-педиатр Люберецкой больницы Елена Позднякова заявила, что дети, увлекающиеся курением вейпов, рискуют получить рак лёгких, а также хронический бронхит в дальнейшем. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Зачастую в детскую поликлинику с такими жалобами не обращаются, родители эти факты умалчивают. Проблемы юных курильщиков достаются уже взрослым врачам и имеют для человека серьёзные последствия. Такие диагнозы, как хронический бронхит, язвенная болезнь, онкозаболевания верхних дыхательных путей, в большинстве случаев связаны с курением», – приводит АГН «Москва» слова Поздняковой.
Она добавила, что нахождение ребёнка в компании курильщиков несёт в себе не меньшую опасность для его здоровья.
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Мелисса Тимофеева