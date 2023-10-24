Врач предупредил о опасных последствиях невылеченного насморка

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Врач объяснил, что вирусный, бактериальный или аллергический ринит может перейти в синусит и спровоцировать воспаление носовых пазух, самой распространенной формой которого является гайморит. В дальнейшем воспаление может распространиться на стальные пазухи и тогда начнется риносинусит. Это заболевание характерно гнойными выделениями из носа и болью в голове.
«Это целая группа заболеваний, в основе механизма развития которых лежит проникновение гноеродных бактерий из первичного инфекционного очага к мозговым оболочкам. Отсюда сепсис крови, воспаление зрительного нерва и оболочек глаза, остеомиелит, абсцесс мозга, менингиты», — пояснил врач.По словам Литвинова, при гайморите чаще возникает закупорка пещеристой венозной пазухи мозга. Поэтому крайне опасно запускать насморк и важно вовремя обратиться к ЛОРу, если насморк не прекращается в течение 5 дней.
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