Врач предупредил о зависимости от обезболивающих лекарств

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Множество видов боли можно облегчить благодаря анальгетикам, противовоспалительным препаратам или другим лекарствам, которые выдаются по рецепту, но важно принимать их только после консультации с доктором. Об этом рассказал главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников в беседе с «Лентой.ру».
Тяжельников предупредил, что от обезболивающих лекарств может быть зависимость, в частности из-за слишком частого использования или не правильного применения. При появлении такой зависимость придется принимать с каждым разом большее количество препарата, чтобы достичь того же эффекта.
«Возможно развитие и психологической зависимости, когда человек начинает использовать обезболивающие для снятия эмоционального дискомфорта или стресса. Это может привести к тому, что он будет испытывать сильное желание употреблять препарат даже при отсутствии физической необходимости», — предупредил врач.
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