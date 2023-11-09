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Врач предупредила категорию россиян, которым серьезно могут навредить цитрусовые

Диетолог Соломатина: Людям после 50 стоит оказаться от цитрусовых
09 ноября 2023, 20:12
Фото: istock / pilipphoto

Фото: istock / pilipphoto

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторым людям страше 50 лет не стоит есть цитрусовые. О вреде плодов она рассказала «Вечерней Москве».
Эксперт объяснила, что после 50 лет становится сложнее противостоять аллергическим реакциям. Употребление апельсинов, мандаринов, лимонов и других цитрусовых также опасно тем людям, у которых есть предрасположенность к сахарному диабету.

Ярко-оранжевые плоды содержат кислоту, которая улучшает пищеварение за счет стимуляции работы желудка, но при этом, они могут вызывать обострение болезней ЖКТ.


«Цитрусовые могут спровоцировать обострение гастрита или язвы желудка. Если у человека есть воспаление в желудке, могут начаться боли или изжога», — подытожила Соломатина.
Ранее Елена Соломатина заявляла, что фастфуд и жирное мясо могут способствовать развитию атеросклероза, который, в свою очередь, влияет на слух человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фрукты
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Жители Подмосковья с начала года оформили онлайн 130 тыс медицинских справок
09 ноября 2023, 19:54

Фото: Минздрав МО

Жители Подмосковья в 2023 году оформили через интернет более 130 тыс медицинских справок. Услугу можно получить в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» на региональном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Больше не надо приходить в поликлинику за справкой, можно оформить её в несколько кликов и получить в электронном виде. Медсправка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье». Всего с начала года онлайн оформлено уже более 130 тыс медицинских справок», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба. 
 
Сейчас возможность оформления в онлайн-режиме доступна для девяти видов справок. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, для детского лагеря 079/у, сертификат о профилактических прививках, необходимая абитуриентам справка 086/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей 076/у, санаторно-курортная карта для взрослых 072/у и справка для занятий в спортивной секции. 
 
Получить справки онлайн можно по ссылке в разделе «Электронные мед. документы».

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#госуслуги
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Хирург Алексанян назвал три пластические операции, популярные у эскортниц
09 ноября 2023, 19:19

Фото: istockphoto/Asian

Самые популярные пластические операции у девушек, которые зарабатывают в эскорте - маммопластика, ринопластика и липофилинг.
Об этом рассказал «Газете.Ru» пластический хирург, профессор Тигран Алексанян. По его словам, увеличение груди и изменение формы сосков являются популярными процедурами. Но клиенты девушек «ценят натуральную красоту», поэтому эскортницы увеличивают грудь до среднего размера. Также девушки обычно просят убрать горбинку, сделать спинку носа утонченной или приподнять кончик носа.

«Девушки приходили с запросом на так называемый инстанос — вздернутый, с тонкой и короткой спинкой», — рассказывает Тигран Алексанян.
Девушки часто просят сделать липофилинг. Данная методика позволяет убрать жировые отложения и переместить их в нужные места.

«Пластический хирург с помощью инъекций пересаживает жировые клетки пациента в зону, где тот хочет добавить объём», —добавил Алексанян.
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#красота
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Врач назвал простые способы избавления от боли в спине
Физиотерапевт Марго: Быстро снять боль в спине помогут холодные компрессы
09 ноября 2023, 17:31

gorodenkoff

Физиотерапевт Сэмми Марго рассказала о простых и эффективных способах облегчения боли в спине. Об этом пишет Daily Mirror.

Марго заявила, что существует ошибочное мнение, согласно которому при болях в спине нужно соблюдать покой. Однако по словам эксперта, нужно наоборот заниматься спортом. Она порекомендовала начинать с несложных физических упражнений, например йоги, плаванья или обычных прогулок.

«Если мышцы, поддерживающие позвоночник, будут сильными, то вероятность боли или травм уменьшится. Попробуйте упражнения, которые укрепят мышцы спины и корпуса», — советует врач.
Она также добавила, что от болезненных ощущений помогают холодные компрессы и прохладный душ. Физиотерапевт также обратила внимание на противовоспалительные препараты, которые после консультации вам может выписать доктор.

Марго также сказала, что важно изменить ежедневные вредные привычки — перестать есть и работать на диване или в кровати. Помимо этого, она посоветовала сидеть прямо, чтобы ухо, плечо и бедро были на одной линии. Также, для снятия нагрузки со спины она советует подкладывать подушку между коленями. 

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#консультации
#мнение
#препараты
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Россиянам раскрыли неочевидные симптомы проблем с сердцем
Врач Забелян назвала боль в животе одним из симптомов проблем с сердцем
09 ноября 2023, 16:16

Фото: istockphoto.com/Tharakorn

Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Мария Зебелян заявила, что о проблемах с сердцем может говорить боль в верхней части живота.
«Не всегда боли в верхней части живота связаны с желудочно-кишечными расстройствами. Иногда это может быть сердечная боль, которая, распространяясь по нервам, и вызывает дискомфорт в верхней части живота», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

По её словам, это не единственный симптом. Также на здоровье сердца стоит обратить внимание при головокружениях, обмороках, специфические кожные проявления, а также боль в икроножных мышцах при ходьбе и онемение ног.
При этом, специалист подчеркнула, что эти признаки не обязательно указывают на проблемы с сердцем, а могут быть вызваны другими факторами. При появлении таких симптомов стоит обратится к врачу.

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#кардиолог
#здоровье
#врач
#сердце
#симптомы
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Стоматолог Автандилян: Зубы зимой могут болеть из-за дефицита витаминов
09 ноября 2023, 16:05

Фото: istockphoto.com/Damir Khabirov

Врач-стоматолог Луиза Автандилян заявила, что причиной боли в зубах в зимнее время может стать дефицит витаминов.
«Из-за недостаточности питательных и минеральных компонентов зубная эмаль становится более уязвимой перед вредоносными микроорганизмами, что может привести к развитию кариеса. Помимо этого, в межсезонье человеку может казаться, что зубы будто ноют, что также свидетельствует о нехватке кальция в организме», — отметила в беседе с Газета.ру Автандилян.

Для того, чтобы предотвратить или успокоить боль в зубах врач рекомендовала сменить зубную щётку, не пить горячие напитки на улице, а также нормализовать рацион питания так, чтобы в нём присутствовали продукты, богатые кальцием и витамином D.

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«Чревато осложнениями»: Врач назвала главные отличия симптомов гриппа от коронавируса
Пульмонолог Чижонок рассказала о различиях симптомов гриппа и COVID-19
09 ноября 2023, 15:42

Фото: istock / Andrey Zhuravlev

Пульмонолог Оксана Чижонок рассказала о различиях симптомов вируса гриппа от COVID-19.

В беседе с «Известиями» врач-терапевт рассказала, что инкубационный период ковида может длиться до двух недель. Она объяснила, что что при легком течении коронавируса, его симптомы похожи на ОРВИ. Но при тяжелой форме болезни у человека может появляться одышка из-за нагрузки на легкие и бронхи и сухой кашель. Кроме того, врач предупредила, что COVID-19 может провоцировать серьезные осложнения, среди которых проблемы с сердцем, образование тромбов и поражение центральной нервной системы

Чижонок заявила, что под ОРВИ имеют в виду множество сезонных вирусов, которые вызывают насморк, боль в горле и небольшое повышение температуры. Также могут увеличиться лимфоузлы на шее и под челюстью. 

Эксперт также обратила внимание, что при гриппе симптомы болезни более яркие — появляется лихорадка из-за высокой температуры и наблюдается интоксикация. Этих симптомов нет при простом ОРВИ.

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#болезни
#терапевт
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В Россию пришла «пирола»: чем опасен штамм, как не заразиться вирусом-мутантом
Новый штамм COVID-19 «пирола» обнаружен в России
09 ноября 2023, 15:08

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

В нескольких российских регионах зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса. Роспотребнадзор предупреждает, что новый вариант пандемии будет распространяться дальше. Редакция «Радио 1» расскажет, чем опасна инфекция и как предотвратить заболевание.

Где обнаружен штамм «пирола»


Впервые новый штамм был выявлен в странах Америки и Европы, однако вскоре специалисты других государств принялись изучать вирус, обеспокоившись угрозой его распространения. На сегодняшний день известно, что новый вид изменчив и насчитывает в себе более 30 мутаций. В России уже зафиксировано 10 случаев заражения: три в Москве и семь в Санкт-Петербурге.

«Все эти случаи завозные, но ожидается, что штамм распространится в России», — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала штам более заразным, чем его предшественники и предупредила, что течение болезни может проходить тяжелее.

Симптомы вируса «пирола»

 
Большинство зараженных вирусом отмечают такие же симптомы заболевания, как при обычной простуде, однако болезнь может протекать без признаков или наоборот, испугать инфицированного резкими изменениями самочувствия. В основном заразившиеся жалуются на высокую температуру, кашель, ломоту в теле, головную боль, слабость, потерю аппетита.

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Как лечиться и поможет ли вакцина

 
Генотип вируса продолжает изучаться. Исследователи пришли к выводу, что препараты, которые были разработаны для борьбы с «ковидом» или «омикроном» смогут облегчить симптоматику и повысить иммунитет, однако к полному выздоровлению они не приведут.
 
Медики напоминают, что вирус может передаваться воздушно-капельным путем, через немытые овощи и фрукты, а также посредством контакта с поверхностью, зараженной бактериями.
 


Как не заразиться «пиролой»

 
К способам предохранения от заболевания врачи относят личную гигиену, мытье рук, обработку их антисептиками, ношение масок в общественных местах.

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Медики также напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции. Если человек рядом чихает или кашляет, нужно постараться задержать дыхание на 5-7 секунд. Ученые доказали, что такой промежуток времени необходим для того, чтобы частицы вируса, высвобожденные вместе со слюной инфицированного, успели осесть или рассеяться.

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#симптомы
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#заболевания
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В Подмосковье 2 миллиона человек прошли тестирование на ВИЧ
09 ноября 2023, 14:44

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года более 2 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В московской области бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции можно пройти бесплатно.  


«В Подмосковье с начала года на антитела к ВИЧ было протестировано 2,1 млн человек, это на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.<…> Раннее обнаружение ВИЧ-инфекции играет ключевую роль в сохранении здоровья наших граждан, а назначенная эффективная терапия позволяет сохранить качество и продолжительность жизни<…>», - отметил главный врач Московского областного Центра по борьбе со СПИД, к.м.н. Александр Пронин. 


Стоит отметить, что сдать анализ можно в поликлиниках по месту жительства и в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

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Диетолог Соломатина: Фастфуд может ухудшать слух
09 ноября 2023, 13:54

Фото: istockphoto.com/rez-art

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что фастфуд и жирное мясо могут способствовать развитию атеросклероза, который, в свою очередь, влияет на слух человека.
«Жирное мясо, фастфуд способствуют развитию атеросклероза. При таком заболевании нарушается кровоснабжение слухового аппарата, страдают сосуды, и человек начинает хуже слышать», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Кроме этого, такая пища может способствовать развитию сахарного диабета, который влияет на отмирание клеток в головном мозге, что, в конечном счёте, также может ухудшать слух.

А доктор медицинских наук Зухра Павлова заявила о пользе квашеной капусты. Как передаёт utro.ru, по словам эксперта, продукт помогает улучшить работу пищеварения, а также защитить организм от онкологических заболеваний.

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