Врач Принц заявила об опасности сидячей работы

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Врач-превентолог Ванесса Принц заявила, что сидячая работа вредна тем, что в таком положении пережимаются сосуды и нарушается кровоток.
«В положении сидя пережимаются артерии, сосуды, нарушается кровоток. Это может вызвать застой лимфы и, как следствие, отек ног даже у здорового человека. Сидение опаснее для сердца, чем поспать подольше или перележать в постели, и более пагубно сказывается на сосудах, чем движение», — пояснила в беседе с Газета.ру Принц.
Кроме того, такое положение увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышает уровень холестерина и гликированного гемоглобина в крови.
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