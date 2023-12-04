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Врач Принц заявила об опасности сидячей работы

04 декабря 2023, 15:59
Фото: istockphoto.com/Liubomyr Vorona

Фото: istockphoto.com/Liubomyr Vorona

Врач-превентолог Ванесса Принц заявила, что сидячая работа вредна тем, что в таком положении пережимаются сосуды и нарушается кровоток.
«В положении сидя пережимаются артерии, сосуды, нарушается кровоток. Это может вызвать застой лимфы и, как следствие, отек ног даже у здорового человека. Сидение опаснее для сердца, чем поспать подольше или перележать в постели, и более пагубно сказывается на сосудах, чем движение», — пояснила в беседе с Газета.ру Принц.

Кроме того, такое положение увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышает уровень холестерина и гликированного гемоглобина в крови.


Поэтому, считает Принц, лучше работать стоя.

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#здоровье
#работа
#врач
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Сергиево-Посадские врачи сняли пациентке боль в коленных суставах новым методом
04 декабря 2023, 15:42

Фото: Минздрав МО

Врачи Сергиево-Посадской больницы избавили пациентку от тяжёлого артроза коленных суставов, впервые проведя эндоваскулярную эмболизацию. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 76-летняя женщина с болями в коленях, которые значительно усиливались при ходьбе. Причиной тому являлся гонартроз – хроническое заболевание с поражением всех компонентов коленного сустава. 
 
Чаще всего в таких случаях проводится эндопротезирование – замену сустава. Однако у пациентки были сопутствующие заболевания, которые не позволяли его провести.
«Совместно с эндоваскулярными хирургами больницы было принято решение провести эмболизацию ветвей подколенной артерии, питающих избыточную рубцовую ткань, чтобы уменьшить её объем и свести боли к минимуму», – рассказал лечащий врач травматолог-ортопед Игорь Кучерявый
Этот новый метод лечения гонартроза используется, когда заменить сустав невозможно. Он эффективен для устранения болевого синдрома у пациентов с тяжёлым артрозом коленных суставов. Суть метода – в специальной закупорке сосудов. Её делают намеренно, чтобы разросшиеся ткани с нервными окончаниями перестали быть чувствительными. 
«Мы провели операции на обоих суставах с интервалом в месяц. Каждая длилась порядка двух часов. Уже на следующий день пациентка отметила уменьшение болей. Результат – быстрое и стойкое уменьшение болевого синдрома и восстановление функции коленных суставов», – сказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения РСЦ Сергиево-Посадской районной больницы Дмитрий Куртасов
Сейчас женщина уже выписана и снова может ходить без болей.

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#здравоохранение
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Психолог рассказала, чем ранее пробуждение опасно для организма
Психолог Ширикинова: Ранее пробуждение грозит ранним старением и ожирением
04 декабря 2023, 15:41

Фото: istock / Tero Vesalainen

Клинический психолог Геляна Ширикинова в беседе с «Секретом фирмы» рассказала, что пробуждение с трех до шести утра можно считать утренней бессонницей. Данное нарушение сна негативно влияет на организм.

По словам психолога, о хроническом состоянии можно утверждать, когда утренняя бессонница наблюдается не меньше 3 дней в неделю на протяжении минимум 3 месяцев. У человека появляется состояние хронической тревоги, и повышается риск развития тревожного расстройства.

«Хроническая утренняя бессонница повышает уровень конфликтности и снижает качество жизни и возможности адаптации человека в социуме, не говоря уже о снижении возможности высших психических функций, таких как память, внимание, мышление», — пояснила эксперт.
Она также предупредила, что нарушение сна утром повышает уровень кортизола, адреналина и пролактина, которое чревато нарушениями кровотока, кислородному голоданию мозга и общего физического состояния. 

Ранее сомнолог Павел  Кудинов рассказал, как правильно выспаться на выходных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#психолог
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#сон
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Американские учёные раскрыли опасные последствия от уходовых средств для волос
NYP: масла для волос способны провоцировать проблемы с печенью
04 декабря 2023, 15:18

Фото: istockphoto/Sofia Zhuravets

Эксперты Американского химического общества рассказали об опасных последствиях использования средств для ухода за волосами.
Издание New York Post сообщает, что нагревание стайлеров, плойек или утюжков для волос наносит вред здоровью. По данным учёных, пагубное воздействие оказывается и на окружающую среду из-за кремов, спреев, а также масел для волос.

Данные продукты провоцируют проблемы с печенью, лёгкими и нервной системой у подопытных животных.

Ранее сообщалось, что жительница Индии оказалась в Книге рекордов Гиннесса за самые длинные в мире волосы, сообщает NDTV.

По словам 46-летней Смиты Шриваставы, она не стрижет волосы с 14 лет.

«В индийской культуре у богинь очень длинные волосы. В нашем обществе считается неблагоприятным стричься», — говорит женщина.
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#волосы
#здоровье
#новости
#ученые
#уход
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Терапевт Лапа назвала самую частую болезнь россиян зимой
Терапевт Лапа: Россияне зимой часто страдают от аллергии
04 декабря 2023, 15:03

Фото: istockphoto.com/Biserka Stojanovic

Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что россияне зимой чаще всего страдают аллергическими реакциями.
«Неосновной болезнью, накладывающейся на аллергию, является грипп. Также приходят коронавирус и простуды, такие как ангины и ОРВИ, например. Герпетические атаки при простудах идут. Ещё есть вирус Зостера, по-простому ветрянка», — добавила в беседе с RT Лапа.

При этом, она отметила, что в этом сезоне довольно активным оказался коклюш. В связи с этим, она напомнила о ревакцинации от болезни.

Ранее врач общей практики Сергей Алендеев сообщал, что снизить высокое давление можно и без лекарств. В этом могут помочь такие продукты, как бананы, курага, изюм.

«Выделяют также картофель, фасоль и цитрусовые. Но сразу оговоримся: если у вас есть серьёзные проблемы с давлением, справиться с ними только диетой не получится. Для нормализации давления есть эффективные препараты, поэтому выберите свою терапию вместе с врачом — не рискуйте», —прокомментировал в беседе с «Царьградом» врач.

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#врач
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#корона болезни
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Врач назвал продукты для снижения давления
Врач Алендеев назвал продукты, которые помогают нормализировать давление
04 декабря 2023, 14:52

Фото: istock / Detry26

Врач Сергей Алендеев назвал продукты, помогающие нормализовать артериальное давление. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Царьград».

Специалист заявил, что включение в рацион бананов, кураги и изюма способно снижать кровяное давление. Также в этом может помочь картофель, фасоль и цитрусовые. 

«Однако давайте сразу оговоримся. Если у вас есть серьезные проблемы с давлением, справиться с ними только диетой не получится. Для нормализации давления есть эффективные препараты, поэтому выберите свою терапию вместе с врачом — не рискуйте!» — предупредил Алендеев.
Ранее врач-пульмонолог Евгений Попов рассказал, как справиться с затяжным кашлем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#картофель
#продукты
#врач
#препараты
#здоровье
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Врач Филёва предупредила об опасности обогревателя для здоровья
04 декабря 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/stefanamer

Врач Александра Филёва заявила, что обогреватели могут быть опасны для здоровья.
По её словам, при длительном вдыхании сухого воздуха, который возникает благодаря работе обогревателя, начинают пересыхать слизистые оболочки носа, иммунитет снижается, болезнетворные микроорганизмы минуют защитный барьер, вызывая инфекции. Кроме этого, постоянное вдыхание сухого воздуха приводит к обострению хронических заболеваний дыхательных путей, таких как бронхиальная астма, ларингит, фарингит и т. д.

«Также могут начаться проблемы с глазами. Появляется покраснение, возникает ощущение инородного тела в глазу, боль и резь при моргании, корочки и «слипшиеся глаза» по утрам. Сильнее всего сушат воздух тепловентиляторы. К тому же они сильно шумят при работе, что может негативно повлиять на эмоциональное состояние и вызвать нарушения сна. Также существенно снижают влажность воздуха и масляные радиаторы», — прокомментировала в беседе с RT Филёва.

Для того, чтобы решить проблему сухого воздуха в помещении, специалист рекомендовала регулярно проветривать комнаты, использовать увлажнители или бризеры.

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#врач
#воздух
#иммунитет
#техника
#тепло
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4,6 миллиона подмосковных жителей сделали прививку от гриппа
04 декабря 2023, 10:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Свыше 4,6 млн жителей Московской области сделали прививку от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Подмосковье завершилась кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой бесплатно сделать прививку от гриппа могли все желающие.

«Ежегодно с сентября по декабрь мы проводим прививочную кампанию против гриппа. Именно вакцинация является самым надежным способом защиты от этого заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет. В этом году прививку от гриппа сделали более 4,6 млн жителей региона, в том числе свыше 1 млн детей. План по вакцинации выполнен на 100%», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.  

Стоит отметить, что прививочная кампания проводилась с сентября по декабрь. Кроме этого, в этом году вакцинироваться от гриппа жители могли в поликлиниках, а также мобильных комплексах.

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#вакцинация
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#иммунитет
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Гинеколог стерилизовал женщину после родов без её ведома
04 декабря 2023, 09:10

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Великобритании гинеколог стерилизовал родившую женщину без её ведома.
В Северной Ирландии гинеколог сделал признание, что стерилизовал пациентку без медицинской необходимости. 
BBC News пишет, что гинеколог Дэвид Сим проводил экстренное кесарево сечение в сентябре 2021 года. Когда ребёнок родился, он без разрешения роженицы и медпоказаний перевязал женщине маточные трубы. Данная манипуляция необратима. После неё забеременеть невозможно. 

На заседание Трибунала практикующих врачей (MPTS) Сим признался, что в стерилизации не было необходимости. Он согласился с тем, что его действия нарушили репродуктивные права женщины.

С 2006 года пациентка беременела 11 раз. Женщина неоднократно обращалась к гинекологу за помощью. Они два раза  обсуждали возможную стерилизацию, но в итоге пострадавшая не давала согласия. 

В начале 2023 года Сим ушёл на пенсию и отказался от врачебной лицензии.

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#дети
#врачи
#здоровье
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Мужчин предупредили об опасности отказа от мастурбации для здоровья
Андролог Миссик: Отказ от мастурбации может вредить мужскому здоровью
04 декабря 2023, 08:18

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

Андролог Алексис Миссик предупредила мужчин, что отказ от мастурбации может плохо повлиять на мужское репродуктивное здоровье. Об этом пишет Daily Star.

Миссик заявил, что несмотря на распространено мнение,  решение не получать сексуальную разрядку не влияет на концентрацию и не повышает сексуальное желание.

«Самоудовлетворение положительно влияет на уровень тестостерона. Мастурбируя, человек может отложить эякуляцию в последующем акте, как будто он тренирует выносливость», — рассказала эксперт.
Помимо этого, самоудовлетворение  может позитивно  влиять на ментальное здоровье. С помощью мастурбации можно уменьшить ряд психологических проблем. К примеру, переживания из-за своих сексуальных качеств, низкая самооценка может увеличивать вероятность эректильной дисфункции.

Ранее психолог-сексолог Юлия Варра назвала три проблемы, на которые пары чаще всего жалуются на приемах у специалистов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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