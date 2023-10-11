Врач призвал отказаться от телефонов и искать людей с деменцией

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Осень – одно из самых опасных времён года людей с деменцией. В этот период наступают холода, которые могут негативно сказаться на здоровье больных. Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов рассказал «Радио 1», как опередить человека с деменцией, и чем ему можно помочь.
У людей с деменцией слабые адаптационные возможности, поэтому смену климата они переносят тяжело. К тому же, при низких температурах люди с деменцией часто переохлаждаются, так как часто они одевают не по погоде.
Врач подчеркнул, что люди могут не заметить человека, которому нужна помощь, потому что постоянно смотрят в телефоны. Однако если есть подозрения, что человек потерялся, нужно не бояться ему помочь.
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«Человека с деменцией можно определить по признакам социальной запущенности. Как правило, они неряшливо одеты или одеты не по погоде, бывает даже в домашних тапочках выходят на улицу, в халатах. У них растерянный вид, они не знают, куда идти. На это надо обращать внимание», — сказал Новоселов.
«Человек может даже назвать адрес, куда он едет, может сказать, что он едет к племяннику или внуку. Они также могут называть адрес, по которому проживали в детстве. Но если вы всё же подумали, что у человека проблемы, можно вызвать наряд полиции или обратиться по телефону 911. Важно дождаться специалистов, чтобы передать человека прямо в руки. Ничего страшного, если это будет ошибка. Будет гораздо хуже, если такой человек будет просто кататься по метро, потому что никто на него не обратит внимание», — заявил Валерий Новоселов.Читайте также:
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Екатерина Шмакова