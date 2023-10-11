Врач призвал отказаться от телефонов и искать людей с деменцией

По неофициальным данным в России проживают порядка двух миллионов человек с деменцией. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов. По его мнению, в будущем, это число вырастет в несколько раз.