Врач призвал влюбиться, чтобы перестать есть фастфуд

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«Фастфуд – это сочетание углеводов и жиров, а это сочетание способствует выбросу эндорфинов. Поэтому от фастфуда трудно отказаться. Чтобы перестать есть вредную пищу, нужно получать больше удовольствие от жизни. Когда вы летите в пропасть на тарзанке и орёте, когда вы влюбляетесь и получаете от этого удовольствие, вам не до фастфуда. У человека нельзя просто так отнять удовольствие, как игрушку, ему надо дать что-то взамен», — отметил специалист.Зависимость от фастфуда появляется не сразу, отметил Алексей Ковальков. Отказаться от бургеров и картошки фри становится сложно, когда такая еда входит в постоянный рацион питания человека.
«Фастфуд – это как рюмка водки: одну выпьешь – ничего, три выпьешь – ничего, а пять или шесть выпьешь, то подсядешь на водку и будешь пить её постоянно», — заключил он.Читайте также:
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