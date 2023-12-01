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Врач объяснила, почему нужно с осторожностью употреблять мандарины

Эндокринолог Павлова призвала с осторожностью употреблять в пищу мандарины
01 декабря 2023, 19:22
Фото: istock / Oksana Shyriaieva

Фото: istock / Oksana Shyriaieva

Эндокринолог Зухра Павлова в личном телеграм-канале предупредила, что мандарины повышают кислотность желудочного сока и стоит есть этот сезонный фрукт с осторожностью.

Она заявила, что мандарины содержат в себе много витамина А и С, что полезно для здоровья кожи, зубов и укрепления иммунитета. Кроме того, мандарины обладают жаропонижающим свойством. В нем также содержится антиоксидант гесперидин, который в состав препаратов для лечения отеков и даже варикоза. Оранжевые плоды также способны сдерживать выработку «плохого» холестерина за счет вещества синефрина в составе.

«Мякоть фрукта на 87 процентов состоит из воды, на 7 процентов — из сахара, остальное — кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В умеренных количествах полезны не только сами дольки, включая белую пленку и сеточки, но и кожура», — рассказала Павлова.

Но злоупотреблять мандаринами не стоит, заявила эндокринолог. Во-первых, они являются сильным аллергеном, а во вторых за счет кислотности могут навредить зубной эмали и желудку, особенно, если у человека есть гастрит или язва.

Она посоветовала съедать в день не больше 5 плодов, причем не сразу. Она также посоветовала запивать фрукт водой.

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#фрукты
#здоровье
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Врач предупредила об опасном свойстве зубной пасты
Стоматолог Габеева предупредила о опасности зубной пасты с фтором
01 декабря 2023, 19:39

Фото: istock / Marina Demeshko

Большая часть проблем с полностью рта появляется из-за кариеса, против которого помогает зубная паста с фтором. Но у нее есть опасные свойства, об этом предупредила врач-стоматолог Виктория Габеева в беседе с «Лентой.ру».

Она объяснила, что фтор укрепляет зубную эмаль и предотвращает развитие кариеса. Но эффективность профилактики кариеса зависит от концентрации фтора в пасте. Она заявила, что оптимальным количеством считается 1000–1500 ppm (parts per million, миллиграмм фтора на 1 килограмм пасты).

«Применение лечебной пасты с концентрацией фтора 1500-5000 ppm назначает врач. Обычно стоматологи рекомендуют их только пациентам с высоким риском развития кариеса и имеющим повышенную чувствительность зубов», — заявила врач. 
Габеева предупредила, что при включении в рацион фторсодержащих продуктов может развиться флюороз.

Она также отметила, что нужно использовать небольшое количество пасты — не больше горошины, чтобы не вызывать раздражения нёба и желудка. 

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#врач
#стоматолог
#развитие
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Иммунолог Болибок обвинил вирус гриппа во вспышке заболеваемости в Китае
01 декабря 2023, 18:45

Фото: istockphoto.com/LewisTsePuiLung

Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что нынешняя вспышка заболеваемости новым опасным вирусом в Китае вызвана мутировавшим гриппом.
«Вирус гриппа постоянно мутирует так же, как и коронавирус, но не так ускоренно. Сейчас в КНР распространяется очередной вариант вируса гриппа. В Китае почти три года был очень жесткий карантин. Жители ходили по улицам строго в респираторах и даже сидели по несколько недель взаперти в своих квартирах. Там были очень серьёзные меры, которые привели к некоторым последствиям», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.

По его словам, строгие ограничения во время коронавируса могли негативно сказаться на иммунитете граждан КНР, что также оказало влияние на сегодняшнюю ситуацию в стране.

Специалист предупредил, что этот вирус со временем может оказаться и у нас, и спастись от него можно с помощью вакцинации и масочного режима.

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#грипп
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#заболевания
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Врач Лисицкая: Зимний спорт способствует похудению
01 декабря 2023, 18:17

Фото: istockphoto.com/Dmytro Varavin

Врач-терапевт Вероника Лисицкая заявила, что занятия спортом в зимний период способствуют жиросжиганию.
«Занятия спортом зимой на свежем воздухе — это не только необходимая организму физическая активность, но и процесс активного жиросжигания и закаливания организма. Одной из основных причин того, что зимний период может помочь в похудении, является повышенный метаболизм. Когда мы находимся на холоде, наш организм начинает сжигать больше калорий, чтобы сохранить оптимальную температуру тела. Холодная погода способствует сжиганию жира из-за активации бурого жира», — пояснила в беседе с Газета.ру Лисицкая.

Тем временем, исследование BestDoctor и Роза Хутор показало, что среди зимних видов спорта москвичи предпочитают катание на коньках и беговые лыжи.

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#исследование
#лыжи
#спорт
#зима
#здоровье
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380 тыс инвалидов получают в Московской области меры поддержки
01 декабря 2023, 17:55

Фото: Минсоцразвития МО

В Подмосковье проживают более 380 тыс граждан с инвалидностью, 29 тыс из них – дети. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, люди с ограниченными возможностями здоровья получаю в регионе различные виды поддержки.
«В Подмосковье ведётся постоянная работа над созданием благоприятной и комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В области создана целая система социальной поддержки. Это и пособия, и предоставление различных льгот, и персональные помощники. Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек, независимо от его физических возможностей, мог реализовывать свои потенциал, чувствовал себя нужным и востребованным», – приводит слова Брынцалова пресс-служба регионального парламента.
Так, ежегодно семьям с детьми-инвалидами, которые учатся в школе, предоставляется выплата в 13 тыс рублей. Эта мера действует для семей со среднедушевым доходом ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. Такую выплату в 2023 году получили 4 тыс семей.
 
Ежемесячное пособие в 7,9 тыс рублей назначается одному из родителей ребёнка-инвалида, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, или родитель является одиноким. В текущем году пособие получили 5,7 тыс человек.
 
Компенсацию ОСАГО в 50% могут получить инвалиды и родители детей-инвалидов, имеющих показания на приобретение автомобиля по индивидуальной программе реабилитации. Эта компенсация коснулась 745 человек.
 
Также в Подмосковье выплаты получают те, кто ухаживает за инвалидами I и II групп. Размер выплаты – 27,9 тыс рублей, её получают 2 тыс жителей.
 
В 2023 году Мособлдума приняла закон о предоставлении ежемесячной выплаты в размере 18 тыс рублей на уход за ребёнком-инвалидом, который не может сам себя обслуживать. Среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума. Выплату оформили более 600 семей.
 
Предусмотрена выплата на приобретение технических средств реабилитации. В перечень входят такие изделия как медицинская кровать, прикроватный столик, электрический подъемник для ванной, аккумуляторы для кресел-колясок и другие изделия, способные упростить уход за инвалидом.
Семьи, имеющие детей-инвалидов, освобождены от уплаты транспортного налога. Эта мера касается транспортных средств с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.
 
Как напомнили в Мособлдуме, 3 декабря отмечается День инвалида. Его цель – продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни.

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#инвалиды
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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Депутат Куринный заявил о недопустимости насильственной диспансеризации
01 декабря 2023, 17:53

Фото: istockphoto.com/stefanamer

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил о том, что проходить диспансеризацию – право человека, и заставлять его это делать нельзя.
«Это право человека — проходить обследование или нет, а не обязанность. За исключением некоторых профессий, которые действительно требуют соответствующего допуска, который зависит от состояния здоровья. Я думаю, это будет в корректные рамки обличено. На фоне хорошей разъяснительной кампании, соответствующей работы с компаниями это даст эффект. Выкручивание рук или какие-то другие силовые методы, тем более в столь чувствительной сфере, как репродуктивное здоровье, на мой взгляд, нецелесообразны сегодня. И надеюсь, что этого не будет», — отметил в беседе с Газета.ру Куринный.

Он также выразил мнение о том, что и обязательные прививки также должны быть сделаны только в соответствии с добровольным желанием гражданина.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 2024 года работающих россиян обяжут проходить диспансеризацию.

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#прививки
#здоровье
#омс
#право
#диспансеризация
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Врач Нальгиев назвал инъекционную ринопластику одной из опаснейших процедур
01 декабря 2023, 17:36

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины Магомед Нальгиев заявил, что одной из самых опасных пластических операций является инъекционная ринопластика, которая может привести к серьёзным осложнениям.
«Инъекционная ринопластика предполагает введение пациенту в нос филлеров, липолитиков и, в некоторых случаях, гормональных препаратов, разрушающих хрящевую ткань. Процедура направлена на коррекцию формы носа. Но она считается опасной, так как филлер может попасть в сосудистое русло, что грозит серьёзными осложнениями. В частности, тромбированием глазных и головных сосудов и, как следствие, слепотой и инсультами», — объяснил в беседе с Газета.ру Нальгиев.

Поэтому, считает эксперт, нормальной альтернативой такой операции может стать хирургическая ринопластика.

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#врач
#операции
#здоровье
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Терапевт предупредили об опасности длительной икоты
Врач Хухрев: Долгая икота может быть вызвана раздражением блуждающего нерва
01 декабря 2023, 16:52

Фото: istock / nicoletaionescu

Икота, которая беспокоит человека длительное время, может быть симптомом серьезных болезней. Об этом предупредил терапевт Алексей Хухрев в беседе со Sputnik.

Терапевт объяснил, что если икота длится больше 6 часов, она считается упорной и стойкой. Иногда икота может продолжаться неделями и месяцами. Хухрев призвал россиян не игнорировать это, ведь это может спровоцировано раздражением блуждающего нерва.

«У него есть разные ветки, и если раздражается та, которая отходит от уха, человек может начать икать. Также икота может возникнуть из-за фарингита. Если говорить о более серьезных причинах, то человек может икать из-за новообразований в гортани или щитовидной железе», — предупредил врач.
Помимо этого, причиной икоты могут быть и другие опасные заболевания, сродни которых астма, аппендицит, опухоль или язва желудка, аневризма аорты,  воспаление желчного пузыря, поджелудочной железы, диабет, инфаркт миокарда и другие. 

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#врач
#опухоль
#инфаркт
#человек
#заболевания
#терапевт
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В Подмосковье открыли приемное отделение онкодиспансера после ремонта
01 декабря 2023, 16:26

Фото6 пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Приемное отделение онкодиспансера открыли после ремонта в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоо
Приемное отделение открыли в рамках нового порядка об оказании онкологической помощи взрослому населению.

«После ремонта приемное отделение соответствует всем требованиям. Есть смотровая комната, зона ожидания для пациентов, процедурный кабинет и кабинет для медицинских регистраторов. Ежедневно через приемное отделение госпитализируется порядка 150-180 пациентов, » — отметил заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Денис Сидоров.

Стоит отметить, что Московский областной онкологический диспансер является лучшим специализированным лечебным учреждением региона, в котором жители могут получить многопрофильную помощь.

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#помощь
#жители
#диспансер
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В ВОЗ прокомментировали ситуацию с распространением ВИЧ в Европе
ВОЗ: В Европе наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире
01 декабря 2023, 15:33

Фото: istockphoto/Motortion

Европа является регионом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором наблюдается самая быстрая эпидемия вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в мире. В то же время, здесь доступны все имеющиеся средства для борьбы с этим опасным заболеванием.
Об этом заявил директор Европейского регионального отделения ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил, что около 50% заболевших получают поздний диагноз, так как слишком поздно обращаются к специалистам за помощью и их не удается охватить на ранних стадиях. В ряде стран показатели смертности от ВИЧ все еще недопустимо высоки, констатировал чиновник.

Клюге также добавил, что благодаря достижениям медицины люди, у которых обнаружен ВИЧ, могут прожить долгую и здоровую жизнь, получая надлежащее лечение, и не передавать вирус другим. Специалист призвал в наступающем году всех — от политиков до представителей сектора здравоохранения — выступить за принятие соответствующих мер и вовлекать население в программы по защите от ВИЧ.

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