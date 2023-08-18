Врач Продеус: «Коронавирус сейчас — заболевание, которое не несёт в себе летального заряда»

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«Коронавирус сегодня — инфекция верхних дыхательных путей наравне с ОРЗ и насморком. Несмотря на сравнительно высокий рост заболеваемости, уровень смертей уменьшается почти в два раза. Коронавирус сейчас — заболевание, которое не несёт в себе летального заряда, как это было раньше», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Продеус.
Он добавил, что сейчас важно предупреждать распространение инфекции, напоминая людям о необходимости соблюдения всех мер безопасности, таких, как мыть руки и по возможности не находится в многолюдных местах.
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