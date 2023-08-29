Врач Прокофьев: Ротавирус может быть смертельно опасен

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«Вирус попадает в желудочно-кишечный тракт, проходит в тонкий кишечник, потом в толстый. Попадая в тонкий кишечник, он нарушает всасывание жидкости. <...> Есть различные степени обезвоживания. Самая термальная — четвертая стадия, когда человек теряет 9% жидкости от массы тела. Это может привести к реанимации, возможен даже летальный исход», — пояснил в беседе с «Царьградом» Прокофьев.
Для профилактики инфекции врач рекомендовал в первую очередь соблюдать все правила гигиены.
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