Врач назвала эффективные способы защититься от простуды и гриппа

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Сбалансированный рацион, спорт и витамины могут повысить устойчивость организма к вирусам. О способах защиты от вирусов рассказала врач-терапевт Кэролайн Аповян изданию Insider.
Она заявила, что самым лучшим способом защиты от простуд является регулярное и тщательное мытье рук. Аповян отметила, что на предрасположенность к сезонным заболеванием влияет некачественный сон, употребление алкоголя и отсутствие физической активности.
«Всего одна ночь недосыпания может подорвать иммунную систему. Недостаток сна также способен повлиять на риск развития рака, сердечного приступа или инсульта», — предупредила эксперт.
Также она считает, что стресс может ослаблять иммунитет. Например, предновогодний переполох или трудности на работе перед закрытием года могут подкосить и так уязвимую именную систему.
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