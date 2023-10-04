Врач рассказала о неочевидном симптоме цирроза печени у людей старше 50 лет

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Гепатолог Наталья Васильева предупредила людей старше 50 лет о неочевидном признаке цирроза печени. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями»
Васильева объяснила, что на начальной стадии болезни у людей может наблюдаться потеря веса, слабость, сонливость, а также зуд и изменение цвета ладоней.
Врач обратила внимание на то, что люди могут не обращать внимание на эти симптомы, что делает невозможной диагностику болезни на ранней стадии.
Также гепатолог заявила, что цирроз печени чаще находят у мужчин. Врач также дала рекомендации по ежегодной сдаче анализов на гемоглобин, лейкоциты и тромбоциты.
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Врач обратила внимание на то, что люди могут не обращать внимание на эти симптомы, что делает невозможной диагностику болезни на ранней стадии.
«При наличии обнаружении изменений в органе проводятся МРТ или КТ органов брюшной полости и ряд эндоскопических исследований, позволяющих исключить кровотечения», — заключила гепатолог.
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Алина Юрчак