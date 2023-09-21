Врач рассказала, чем для человечества обернётся лечение антибиотиками

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Антибиотики убивают бактерии, а грипп и ОРВИ появляются из-за вирусов, поэтому принятие этого препарата никак не влияет на выздоровление. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-терапевт BestDoctor Валерия Шевко.
Она отметила, что лечение вирусных заболеваний антибиотиками, предназначенными для уничтожения бактерий не только не способствует лечению, но и может наносить огромный вред для всего человечества.
Так, антибиотики вызывают выработку сверхбактерий, которые не поддаются уничтожению всеми существующими лекарствами. Также они могут распространяться от человека к человеку, что приводит к неизлечимому течению болезни у человечества.
Шевченко в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что вирусные заболевания проходят самостоятельно и не требуют употребления антибиотиков. Это подтверждают проведённые исследования.
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Так, антибиотики вызывают выработку сверхбактерий, которые не поддаются уничтожению всеми существующими лекарствами. Также они могут распространяться от человека к человеку, что приводит к неизлечимому течению болезни у человечества.
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Анастасия Чинкова