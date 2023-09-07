Врач рассказала, как избавиться от храпа навсегда

Фото: Istock/macniak
«Храп – это признак заболевания. Он связан с длительным процессом, который течёт с детства. Это мощный очаг инфекции в горле, хронический тонзиллит. Инфекция приводит к тому, что в начале протекает воспалительный процесс, потом происходит отёк, а затем всё это приводит к утолщению тканей. Храп всегда начинается с носа, а затем переходит на горло. в этом случае человек подсознательно переходит на ротовое дыхание. Физиологически дыхание должно быть только носовым, но если есть какое-то препятствие, то это приводит к сужению дыхательного просвета и переход на ротовое дыхание», — сказала Елизарова.
«Если мы уберём сужение верхних дыхательных путей, уберём источники инфекции, удалим миндалины, то результат будет очень хороший и всё это пройдёт», — сказала Елизарова.Читайте также:
Нарколог Дмитриев назвал три фактора при алкоголизме на ранних стадиях
Психолог Смолярчук заявила о риске невроза у детей, которые посещают множество секций
Россиянам рассказали, как лечить метаболический синдром