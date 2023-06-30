Врач рассказала о средстве ухода, от которого выпадают волосы

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Трихолог Жовтан рассказала о выпадении волос от использования сухого шампуня
Использование сухого шампуня способно вызвать выпадение волос, сообщила трихолог Наталия Жовтан.
Причиной неприятного эффекта является сорбенты, которые входят в состав уходового средства и служат для маскировки кожного сала. Частицы вещества способны закупорить поры, что впоследствии превратиться в воспаление и приведёт к выпадению волос, подчеркнула эксперт в беседе с изданием Life.
Кроме того, состав шампуней часто вызывает аллергическую реакцию и зуд кожи головы из-за наличия натуральных экстрактов, заключила Жовтан.
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Причиной неприятного эффекта является сорбенты, которые входят в состав уходового средства и служат для маскировки кожного сала. Частицы вещества способны закупорить поры, что впоследствии превратиться в воспаление и приведёт к выпадению волос, подчеркнула эксперт в беседе с изданием Life.
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Андрей Гаврилов