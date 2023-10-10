Врач рассказала про гриб, который помогает в профилактике рака

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление шампиньонов помогает в профилактике атеросклероза и онкологии. Об этом сообщает «Москва 24».
«Шампиньоны позиционируются как продукт для замедления развития онкологии. Они защищают клетки от мутации», — приводит слова диетолога «Москва 24».
Соломатина подчеркнула, что шампиньоны следует включать в рацион питания при атеросклерозе, так как они способствуют выведению из организма излишек глюкозы и холестерина. В этом виде грибов также содержатся селен, медь и витамины группы B. Эти элементы необходимы организму человека для улучшения процессов метаболизма и состояния кожи.
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