Врач Разаренова заявила о положительном влиянии маркировки вредных продуктов

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«В медицинском сообществе проблема неправильного питания давно является социально важной. Неправильное пищевое поведение возникает не только благодаря генетической памяти, но и из-за общей неграмотности населения относительно влияния питания на организм, что приводит к ожирению у населения, в том числе у детей», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Разаренова.
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