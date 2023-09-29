Врач развеяла миф о пользе сырников

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«Большое сомнение возникает, когда люди начинают утро с творожных компонентов – какой-то творог, в который добавили мёд или варенье, то есть обогатили легко усваиваемый белок каким-то углеводным составляющим. Таким образом мы получаем в тарелке продукт, который будет обладать высоким инсулиновым индексом, а дополнительное обогащение организма углеводами в виде варенья, сгущёнки будет повышать уровень глюкозы», — сказала Разаренова.Однако специалист подчеркнула, что иногда съесть сырник или круассан можно, но только после консультации с врачом, и если на протяжении долгого времени соблюдаются все нормы правильного питания.
«Если вы в течение недели строите свой рацион правильно и вдруг у вас на горизонте появился сырник, то естественно, какого-то критического воздействия на организм может и не быть, если это происходит редко», — заметила нутрициолог.Также опасными для организма собеседница назвала сладкие каши, мюсли и гранолы. Все эти продукты повышают уровень глюкозы в крови и могут привести к диабету.
«Мы повышаем уровень сахара, затем провоцируем его снижение, а потом появляется чувство голода. То есть после такого завтрака человек снова будет хотеть есть, и это может привести к тому, что может быть съедено что-то не то, — отметила Александра Разаренова. — К этой же истории можно отнести фруктовые соки».Читайте также:
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