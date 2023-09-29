Врач развеяла миф о пользе сырников

«Месяц назад в Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа. Вирус опасен осложнениями, к которым может привести. За это время прививку от него сделали более 1 миллиона человек», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.