Врач-дерматолог развеяла мифы о провоцирующих появление прыщей продуктах

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Дерматолог-косметолог и главный врач сети клиник Dr. Konstanta Екатерина Константиновская в интервью «Ленте.ру» рассказала о популярных мифах, связанных с едой, которая может провоцировать высыпания на лице.
«Однако если просто исключить из рациона молочные продукты, то акне не пройдет, потому что молочные продукты являются не причиной, а провоцирующим фактором, так же как и сладкое. Например, если взять группу людей без проблем с кожей и кормить их только молочными продуктами, акне у них не появится», — объяснила Константиновская.
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